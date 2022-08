Teresita Reyes subió la temperatura con comentario a Raquel Argandoña: "Te dio como caja"

"En vez de pololear, subí 15 kilos en pandemia", reconoció la actriz. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 02 de agosto 2022 · 17:53 hs

Con risas y un "¿para qué pregunto tonteras?", reaccionó la panelista de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña, al comentario un tanto subido de tono que le hizo la invitada al programa del lunes, Teresita Reyes.

Fue la propia Argandoña la que le dio a la reconocida actriz la bienvenida al programa de espectáculo y farándula que transmite Zona Latina.

"Qué regia tú", le respondió el saludo Teresita Reyes a la anfitriona del espacio.

Se notaba que ambas estaban en un ambiente relajado y la mamá de Nano Calderónle dijo a su invitada que se veía muy bien. Y con esa misma buena onda le preguntó sobre su vida sentimental.

"¿Estás en pareja?", le preguntó Raquel Argandoña a Teresita Reyes, a lo que la actriz respondió que no.

"En vez de pololear, subí 15 kilos en pandemia", aseguró de inmediato la integrante del elenco de Pobre Novio.

Pololo

La respuesta de Teresita no era la que esperaba Raquel, pero no la descolocó y le dijo que tenía que bajar esos kilos extra. Sin embargo, la actriz admitió que aunque lo había intentado, sencillamente no podía.

Ante lo dicho por Reyes, Raquel Argandoña sacó una carta bajo la manga y le recetó: "Búscate un pololo y los bajas".

Pero no contaba con la rapidez mental de Teresita, que agarró el consejo y le preguntó sin filtros si le había dado buenos resultados a ella.

"¿Así bajaste tú? Te dejó flaca el otro", dijo, en referencia a Félix Ureta. "Te dio como caja", añadió sin pelos en la lengua.

Ni Raquel Argandoña ni el resto de los panelistas de Zona de Estrellas aguantaron la risa, pese a los rumores que aseguran que la relación entre la mamá de Kel Calderón y el empresario ya se terminó.

"Ya, ya... ¿Para qué pregunto tonteras?!", reflexionó Raquel.