Tía Sonia y su trabajo con Raquel Argandoña y Paty Maldonado: "Les tenía cualquier miedo"

Sonia Fried reconoció que antes de trabajar con Patricia Maldonado y Raquel Argandoña, jamás había pensado que podía subirse aun escenario y actuar. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Juan Pablo Ernst 11 de mayo 2022 · 10:27 hs

Aunque dice que lo pasó muy bien actuando en la obra "¿Somos amigas o no somos amigas?", junto a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado , Sonia Fried , más conocida como Tía Sonia, reconoció que inicialmente "les tenía cualquier miedo" a sus compañeras en el escenario.

Así se lo confesó la mamá del ex tenista Nicolás Massú a Julio César Rodríguez en la edición de este martes del programa Pero Con Respeto, de Chilevisión.

"Con la Paty (Maldonado) no se pasan penas, me hacía reír todo el rato", dijo Sonia Fried al recordar la participación de ambas, junto a Raquel Argandoña, en la obra a la que la invitó a participar la ex panelista del Mucho Gusto.

Le aseguró también a Rodríguez que valora lo vivido con ellas porque la hizo ganar "entretención, felicidad y experiencia". Admitió también que, antes de hacerlo, jamás había pensado en ser capaz de subirse a un escenario y actuar.

"Fue una experiencia de lo mejor", afirmó, aunque al principio "les tenía cualquier miedo, tanto a la Paty como a la Raquel".

Tiroteo en Miami

Otro de los temas que tocó la Tía Sonia con Julio César Rodríguez en Pero Con Respeto de Chilevisión, fue el tiroteo que dejó un muerto a su lado, mientras comía en Miami, Estados Unidos, con su hijo y la animadora Eva Gómez, entre otras personas.

"Empieza una balacera y cae un tipo al lado de nosotros muerto. Estábamos en la vereda y el tipo cae muerto en la calle, a la orilla de la vereda. Fue atroz, un susto espantoso", recordó Sonia Fried, quien dijo que en un primer instante trató de alejarse del lugar, pero no pudo.

"Ahí la Eva me tira debajo de unas mesas a escondernos", relató, donde permanecieron "harto rato, hasta que pudimos salir", reconoció la figura.