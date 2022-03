Tonka Tomicic desmiente llegada a la segunda temporada de Aquí Se Baila

Manu González se comunicó con Tonka Tomicic para saber si llegaba a Aquí Se Baila. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 25 de Marzo 2022 · 10:27 hs

Tonka Tomicic tuvo que salir a desmentir su eventual llegada a la conducción de Aquí Se Baila para acompañar a Sergio Lagos en la nueva temporada que debutará en las próximas semanas.

Fue hace unos días cuando en el programa Me Late señalaron que “como no hay estelares próximamente para ella, Canal 13 habría golpeado las puertas de una productora que es Secuoya, que está haciendo todos los programas en varios canales, y le habría dicho saben qué, necesitamos que Tonka Tomicic, lo más pronto posible, ingrese a la segunda temporada de Aquí se Baila”.

“Tonka Tomicic, podría ingresar como un cuarto jurado a Aquí se Baila, o para estar al lado de Sergio Lagos que se llevan increíblemente bien”, agregaron en el programa de farándula de TV+.

En Zona de Estrellas abordaron esta información y fue el mismo Manu González quien se comunicó directamente con Tonka Tomicic para saber si efectivamente se sumaría al estelar. En primera instancia, la productora del espacio señaló que “no hay nada confirmado” con respecto a la animadora, mientras que desde Canal 13 entregaron una infromación similar.

“No hay ningún proyecto para Tonka Tomicic, la quieren tener en parrilla para el segundo semestre del año”, señaló González, quien posteriormente leyó un mensaje que le envió la animadora donde desmiente su llegada al espacio.

En él, ella señala que “no sé de dónde inventan tanto. Sale en los medios, lo leo, pero de verdad no lo sé. Con el canal no he hablado nada y hasta el día de hoy las cosas están como antes”, sentenció.