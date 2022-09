Tonka Tomicic en su nuevo programa: “El sexo es vida y es libre”

Primer capítulo de "Tenemos que hablar de Sexo". INSTAGRAM

Por: Gaspar Marull 25 de septiembre 2022 · 15:46 hs

Después de cinco meses ausente de la pantalla chica, la animadora Tonka Tomicic volvió pero en un formato distinto, en un espacio de YouTube llamado Tenemos que hablar de sexo, donde su primer video, centrado en el tema del orgasmo, superó las diez mil reproducciones.

Según contó, el objetivo del espacio es dar cobertura a los cambios en la vida sexual de las personas. “Me siento muy cómoda con las conversaciones que se generan ya que vienen desde la confianza”, dijo la ex animadora del Festival de Viña del Mar. Agregó también que “aunque no se conozcan, se produce una complicidad especial. Algo pasa, natural y espontáneamente, se produce esa magia”.

Tonka Tomicic explicó además que el formato le ha permitido tocar temáticas que nunca pudo tratar en televisión abierta. “Tengo más licencias y no sólo yo, sino todos los que son parte del proyecto” aunque advirtió que allí “no hay freno de mano, pero sí conciencia”.

Con la hermana

Se manifestó feliz de que su hermana Mirella sea una de las invitadas regulares del programa.

“Es una mujer preciosa por dentro y por fuera y nos ha sorprendido a todos. En el primer programa fue una casualidad que ella me acompañara, pero apenas cortamos ese día, nos miramos con el equipo y dijimos que tenía que repetir su presencia aquí”, le contó a LUN.

La animadora manifestó que más allá de la temática del programa, quiere que este proyecto se convierta en una oportunidad de explorar otros públicos y llegar a distintas audiencias.

“Se trata de un espacio que podrás ver en tu casa junto a tu pareja o lo podrás escuchar mientras viajas en el metro o en la micro de vuelta de tu trabajo”, acotó y destacó que "hay que dejar de juzgar a los otros cómo viven su sexualidad porque el sexo es viva, libre y cada uno pone sus límites”.