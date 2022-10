Tonka Tomicic le confesó a José Antonio Neme que estuvo a punto de irse al Mucho Gusto

La posible llegada de Tonka Tomicic a Mega pasó pasó hace muchos años. "Antes que llegara Diana Bolocco", puntualizó Neme. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 03 de octubre 2022 · 10:47 hs

El periodista y conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme, aseguró que la ex animadora del Bienvenidos, Tonka Tomicic, le confesó que en un momento estuvo "a un paso, mejor dicho a tres centímetros" de animar el matinal de Mega.

Mientras en el matinal de Mega se ultiman los detalles para la llegada de Karen Doggenweiler a la conducción junto a Neme, el periodista sacó a relucir una anécdota que involucra a la esposa de Parived.

Todo se dio en el marco de una entrevista en la calle a una mujer, quien se confesó fanática del Mucho Gusto.

Fue ahí que José Antonio Neme estableció un diálogo con ella, al punto de intercambiar opiniones sobre quién debería acompañarlo en la conducción del Mucho Gusto.

"Desde que llegué a este canal, he tenido varias compañeras, con relaciones que no ha funcionado del todo. Pero me dicen que a mitad de semana podría empezar una nueva", dijo el periodista, en clara alusión al arribo de Karen Doggenweiler al matinal.

¿Karen o Tonka?

Fue ahí cuando habló de un par de posteos que realizó a fines de la semana pasada.

"El día viernes publiqué dos videos en mi feed de Instagram. Uno con Karen Silvia y el otro con Tonka, así que pueden pasar muchas cositas. Este programa da para todo", aseveró a manera de broma.

Y su interlocutora entendió el sentido de lo dicho por Neme y le respondió: "¿Vas hacer un programa con la Tonka Tomicic o estás calladito?".

Ahí José Antonio Neme se puso más serio y le aseguró a la mujer que "usted sabe harto de tele".

"Me hizo una pregunta. La verdad, para ser justo con este canal, nosotros con la Karen grabamos un comercial para la Teletón", respondió en primera instancia.

Pero de inmediato aseveró que "a mí no se me ha informado nada oficial. Yo creo que tiene mucho talento", planteó.

A tres centímetros

Sin embargo, la entrevistada no había dicho la última palabra y le contestó a Neme: "Te vas a sentir más cómodo con la Tonka que con Karen Doggenweiler".

Y fue ese el impulso que al parecer necesitaba el conductor del Mucho Gusto para revelar un dato que sorprendió a todos.

"El día viernes efectivamente grabé con Tonka para su proyecto con YouTube", contó José Antonio Neme.

Y sin mayores preámbulos, reveló que Tonka Tomicic "me confesó que estuvo a un paso, mejor dicho a tres centímetros de efectivamente de animar el Mucho Gusto".

Según dijo, "eso pasó hace muchos años. Antes que llegara Diana Bolocco incluso", puntualizó.