Trabajadores de La Red acusan que despido masivo se realizó previo a iniciar negociación colectiva

Por: Rodrigo León 22 de julio 2022 · 12:00 hs

A menos de 24 horas del despido de 45 funcionarios, los trabajadores de La Red acusaron a los ejecutivos de la estación controlada por Albavisión de tomar esta medida previo a que se iniciara la negociación colectiva, que les permitiría a sus colegas ampararse bajo el fuero sindical, impidiendo su desvinculación.

“Es necesario apuntar que el despido masivo que sufrimos se realizó ad-portas del fuero sindical que comienza hoy 22 de julio al iniciarse una negociación colectiva con la empresa”, señalaron a través de un comunicado de prensa difundido durante este viernes.

En el documento, lamentaron la salida de “45 compañeros y compañeras tras largos meses de agonía e incertidumbre”, acusando también que desde diciembre de 2021 “la Compañía Chilena de Televisión ha incumplido en reiteradas ocasiones sus obligaciones laborales dejando impagas cotizaciones previsionales, cotizaciones de salud, cuotas de créditos de la Caja de Compensación Los Andes que eran descontadas por planilla y, peor aún, en los últimos meses, retrasando o simplemente no realizando el pago de sueldos y honorarios de los trabajadores”.

Esta situación ha llevado a los trabajadores de La Red a enfrentarse a “la terrible contradicción de tener una relación laboral con una empresa, cumplir sus horarios de trabajo y obligaciones laborales sin obtener los beneficios mínimos que esta relación implica. Y lo que es todavía más grave, sin obtener ningún tipo de explicación por parte de los altos cargos de la empresa”.

El difícil escenario económico

En el comunicado de prensa, los trabajadores de La Red dieron cuenta del difícil escenario económico que han vivido en los últimos meses, teniendo que recurrir a ahorros, el uso de tarjetas y líneas de crédito, prestamos con familiares, encontrar trabajos alternativos y montar emprendimientos para poder subsistir.

Todo esto, mientras el canal “demostraba una indolencia absolutamente inhumana al no entregar ningún tipo de explicación, disculpa ni solución por estas irregularidades”. De hecho, varios funcionarios de la estación fueron acumulando deudas “y se veían en la necesidad de inventar medios para pagar obligaciones tan básicas como sus arriendos, dividendos o alimentos para sus familias”.

Incluso, muchos de ellos se vieron por primera vez inscritos en los registros de Dicom, fueron acosados por instituciones financieras por deudas impagas tanto de productos bancarios como de créditos como el CAE. A eso se suma que tuvieron que entregar explicaciones “a los colegios y jardines de sus hijos e hijas por no poder pagar las mensualidades; a verse imposibilitados de contratar cuentas corrientes o siquiera arrendar; a abandonar tratamientos médicos e incluso bajar la calidad de su alimentación”.

“Las trabajadoras y los trabajadores de La Red nos hemos visto absolutamente precarizados y abandonados por un canal que hasta hace poco tiempo era considerado el más confiable por sus televidentes”, indicaron, por lo que hicieron un llamado a “que los altos cargos, tanto de la Compañía Chilena de Televisión S.A. como del holding extranjero Albavisión respondan y den la cara al clamor de sus colaboradores”.

Evalúan demanda

Después de más de 50 días de huelga, los trabajadores de La Red han tenido que enfrentarse a no poder tener una cara visible a quien reclamar la delicada situación que atraviesan.

Esto porque Marcelo Pandolfo, quien asumió la dirección ejecutiva tras la salida de Víctor Gutiérrez, “solo hace eco de lo que hemos escuchado durante meses: que no tiene respuestas concretas y que él no es quien toma las decisiones ni tiene control sobre las finanzas del canal”.

“Pues bien, ya no nos conformaremos con esta respuesta. Hoy exigimos que tanto el Sr. Pandolfo como el Sr. Ángel Remigio González, empresario mexicano conocido como El Fantasma y quien es la cabeza del holding responsable de nuestro canal, se pronuncien con certeza respecto de cuándo se regularizará el pago de sueldos, cotizaciones y créditos que aún deben a los trabajadores que no fueron desvinculados y transparenten cuál es la situación real y el futuro de La Red, además de entregar garantías de que esta lamentable situación no se vuelva a repetir”, expresaron.

Por lo mismo, el Sindicato de Trabajadores de La Red está evaluando llevar a la Compañía Chilena de Televisión S.A. a juicio por “estas irregularidades a través de una demanda que represente a todos los trabajadores del canal que deseen sumarse a esta”.

“Esperamos una pronta resolución de los conflictos y el término de la injusta e innecesaria inseguridad laboral de la cual hemos sido víctimas.”, cerraron.