Tras salida de Diana Bolocco: Soledad Onetto vuelve a reforzar Mucho Gusto de cara al Plebiscito

Por: Juan Pablo Ernst 02 de agosto 2022 · 15:33 hs

Un día después de confirmar el alejamiento de Diana Bolocco del Mucho Gusto, Mega dio a conocer la llegada a la conducción de matinal de la periodista Soledad Onetto, en el marco de la cobertura del Plebiscito de Salida, fijado para el domingo 4 de septiembre.

De acuerdo al comunicado, también se coordinará el trabajo de las áreas de prensa del canal y del matinal.

"Megamedia informa que, de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, se ha decidido potenciar el contenido informativo de Mucho Gusto", comienza el texto enviado a los medios de comunicación.

Y detalla que "esto contempla que, a partir de este miércoles 3 de agosto, la periodista Soledad Onetto se incorporará a la conducción de nuestro matinal", donde compartirá pantalla con el también periodista José Antonio Neme y la reemplazante de Diana Bolocco, Karla Constant.

"Además, los equipos de Mucho Gusto y Meganoticias unirán sus fortalezas periodísticas y de análisis de la contingencia nacional, detalla Megamedia en el comunicado.

Fue precisamente el giro hacia la información más que a la entretención, el motivo que habría gatillado la salida de Diana Bolocco del Mucho Gusto.

Aunque ella no ha conversado de su renuncia al matinal de Mega con los medios, panelistas de programas de espectáculos han indicado que ese es el motivo. De hecho, la periodista Paula Escobar aseguró que la hermana de Cecilia Bolocco "odia los matinales".

"No quiere hablar de actualidad, no se siente cómoda", aseveró Escobar antes de que se confirmara la salida de Diana Bolocco del programa.

"No le interesa decir 'Hola, la Alameda es el lejano oeste, están matando gente', No le interesa decir que en el norte se están pasando por la cordillera y están dejando la escoba. No le interesa informar de la Macrozona", manifestó la profesional.