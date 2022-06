Tributador de Vicente Fernández se coronó como el ganador de Starstruck

El ganador de Starstruck, Jorge Villagrán, reconoció que en un principio no quiso entrar a la competencia. CANAL 13.

16 de junio 2022

Tras 21 capítulos emitidos y siete semanas al aire, la noche de este miércoles el estelar de Canal 13, Starstruck, definió a su ganador mediante voto popular. Se trata de Jorge Villagrán, tributador de Vicente Fernández, quien se adjudicó el premio de diez millones de pesos.

El episodio comenzó con los seis finalistas interpretando grandes temas. Tabata Adaros, tributadora de Isabel Pantoja, comenzó la jornada con “Que se busquen a otra”, quien luego se emocionó con el saludo de sus padres, Silvia y Darío.

En segundo lugar se presentó Andrés Serrano, tributador de Elvis Presley, con el tema “Can’t help falling in love” y el cual recibió los saludos de su hija Isabella y su mujer Marina. Álvaro Escobar, en tanto, se emocionó con esta interpretación y le agredeció "por traernos tan bonitas memorias”.

Posteriormente vino el turno de Francisco Vergara, tributador de Ana Gabriel, con la canción “El cigarrillo”, el mismo que recibió saludos de su mujer e hijos.

El cuarto show de la noche corrió por cuenta de Francia Parra, tributadora de Rihanna, y el tema “Stay”. La joven estuvo acompañada en el estudio por sus ex compañeras de team en el programa, Francisca Pantenes y Nadia Gutiérrez, y sus hijos también le mandaron saludos.

Después llegó al escenario Jorge Villagrán, tributador de Vicente Fernández, quien cantó “Para siempre” y tras su presentación recibió saludos de varios miembros de su familia.

Finalmente, en la primera ronda de esta final, Trygve Nystol, tributador de Joe Cocker, estuvo con “You are so beautiful”, recibiendo saludos de sus padres desde Noruega y a los cuales no ve en persona desde hace cuatro años.

Tras esta primera etapa, el jurado de Starstruck tuvo que elegir a los tres mejores que pasarían a la instancia decisiva del programa. Es así como se inclinaron por Tabata Adaros, Jorge Villagrán y Francia Parra. Estos tres artistas debieron nuevamente presentarse en el escenario, para luego ser los televidentes los encargados de escoger al ganador.

De cara a la decisión final, Adaros interpretó “Marinero de luces”; Villagrán apostó por “Estos celos”; y Parra con “We found love”.

El ganador de Starstruck

De esta forma, el público le dio el triunfo a Jorge Villagrán con el 48,7% de los votos, quedándose con 10 millones de pesos por su primer lugar. En segundo puesto destacó Tabata Adaros con el 41,8% de los votos, y en tercer lugar Francia Parra con el 9,5% de las preferencias.

Jorge Villagrán reconoció estar “contento con haberme convertido en el ganador de Starstruck. Al principio me invitaron a este programa y no quise venir, pero después maduré la idea, acepté y hoy se corona con este triunfo".

“Me llena de alegría y emoción porque es un camino arduo el que he hecho en esto. Después de tantos años llevando la música mexicana a muchos lugares, esto es muy bello… y hoy con esa música y con don Vicente Fernández, me siento orgulloso de lo que ha pasado esta noche”, cerró.