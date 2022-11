Trinidad Neira se indignó por mentiras sobre la relación con su papá: "Dejen de inventar we..."

"No me quería referir al tema", partió explicando Trinidad Neira. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 03 de noviembre 2022 · 10:45 hs

Con molestia reaccionó Trinidad Neira Díaz, la hija del ex futbolista Manuel Neira y la modelo Pamela Díaz, a las mentiras que han inventado algunos medios sobre la relación que mantiene con su papá.

Lo anterior, a propósito de una nota de prensa, parte de la cual la misma joven se encargó de compartir a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Allí, se puede leer parte de la supuesta noticia que daba cuenta que: "Lo que más sorprendió ahora es que Manuel Neira las emprendió en contra de su propia hija, ya que según constataron diversos medios de farándula, el hombre tomó la drástica decisión de seguirla en redes sociales, confirmando así que no habría relación alguna de padre e hija".

En la parte superior, con letras en tamaño grande y con negritas, Trinidad Neira dio a conocer su molestia ante esti tipo de informaciones completamente falsas.

"No me quería referir al tema, porque no encuentro que sea necesario. Pero dejen de inventar we...", posteó la hija de Pamela Díaz.

En el siguiente posteo, la joven entregó una reflexión sobre lo que está viviendo con el tema.

“No sea penca, viva su vida y no intente apagar a los demás”, escribió.

INSTAGRAM

Pamela Díaz y sus ex

El tema de la relación entre Manuel Neira y su hija adquirió nuevas dimensiones después de que Pamela Díaz admitiera primero que la había criado por su cuenta sin la ayuda económica de su ex, al que luego procedió a demandar por pensión alimenticia.

Lo mismo ocurre con el padre de su hija Pascuala, Fernando Téllez, según reveló la comunicadora durante su participación en Juego Textual, el estelar de Canal 13.

"Económicamente no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados. Todas las cosas las vivo sola y es súper heavy", reconoció en ese momento.

"Manuel me depositó después de esta cosa mediática, se puso al día, no tengo por qué agradecerle. Él paga 290 lucas por cada hijo y con eso tengo que estar tranquila y llegar al fin de mes", contó luego Pamela en Contigo en la Mañana.