"Triste": Jean Philippe Cretton confirmó quiebre amoroso con Pamela Díaz

Poco más de un año estuvieron juntos Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz.

Por: Rodrigo León 04 de Marzo 2022 · 09:11 hs

Después de varios días de rumores y especulaciones, finalmente Jean Philippe Cretton confirmó el fin de su relación amorosa con Pamela Díaz después de más de un año.

Fueron varias las pistas que apuntaban a que los animadores ya no se encontraban juntos, como el hecho de que se dejaron de seguir en Instagram y los likes del rostro de Chilevisión a comentarios que apuntaban a su soltería.

Durante este jueves en Me Late, el periodista Andrés Caniulef incluso se aventuró en asegurar que se trataba de un “quiebre definitivo” en la pareja. “Al menos hoy día, Pamela Díaz y Jean Philippe no están juntos y no tienen ningún tipo de relación amorosa”, dijo el panelista del programa de TV+.

Sin embargo, fue el mismo Jean Philippe Cretton el que alzó la voz y confirmó el quiebre con Pamela Díaz. En conversación con ADN Radio, el periodista se refirió al asedio de la prensa sobre el tema.

“Me da un poco de nervios, porque estos siempre son procesos que de alguna manera son difíciles de por sí, y cuando se suma todo un tema mediático se vuelven más complejos”, sostuvo.

Cretton reconoció que “es difícil la verdad”, debido a que este escenario con la prensa no es “cómodo” porque no le había tocado lidiar anteriormente con esto en su carrera. “Cuando iniciamos la relación con la Pame siempre supimos que esto iba ser mediático tanto para lo bueno como lo malo, y se entiende también de esa manera”, indicó.

“A mí me pasa que yo trato de vivir la vida como no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Y me pasa que prefiero no hablar del tema, porque si yo leyera algo de la Pame hablando, como que me generaría algo. Entonces prefiero no hacerlo por respeto a ella”, dijo, evitando entregar detalles.

Por último, Jean Philippe Cretton prefirió no entrar en detalles respecto a por qué dejó de seguir a Pamela Díaz y reconoció estar “triste” por su situación sentimental actual.