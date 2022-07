Tuiteros criticaron la broma de Juan Pablo Queraltó al chef de un restorán: "Desubicado"

La broma de Queraltó molestó a algunos, pero otros defendieron al periodista. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de julio 2022 · 14:27 hs

Para nada les gustó a los televidentes la broma de mal gusto que le hizo el conductor de Sabingo, Juan Pablo Queraltó, al chef del restorán Mary, en la localidad de Puerto Saavedra, en la Región de la Araucanía.

Sin embargo, el periodista no solo recibió críticas, ya que muchos lo tomaron solamente como una broma y pidieron "no darle color" al tema.

El conductor del programa de Chilevisión viajó hasta Puerto Saavedra para conocer la historia del mencionado restorán, cuyo dueño comenzó vendiendo empañadas y que hoy se luce con su local.

Juan Pablo Queraltó y el equipo de Sabingo conocieron las dependencias del recinto y conversaron con algunos de los empleados.

Y fue precisamente la breve conversación que mantuvo con uno de ellos, en particular la broma que le tiró al chef del restorán, lo que generó la polémica que se desató en las redes sociales.

"Aquí estamos tratando de hacer un aporte junto con los demás", le estaba contando el maestro cocinero al periodista, cuando éste, viendo que el chef contaba con un cuerpo voluminoso, no se aguantó las ganas de tirar la talla.

Así, sin más, el conductor de Sabingo le preguntó: "¿Hace los platos o se los come?".

Reacciones

Pero más allá de que el aludido se tomara con calma la broma, la cosa no fue igual entre los televidentes.

Así, no faltaron los que cuestionaron duramente a Juan Pablo Queraltó, pero tampoco aquellos que le optaron decididamente opor bajarle el perfil al asunto.

Entre los primeros figura @ACru_zi, quien no dudó en asegurar que fue "bien desubicado el comentario de Queraltó al Chef del restaurante 'Mary'. @JPQueralto, evolucione por fa", posteó.

@Strepsmaster, en tanto, fue enfático en tratar a Juan Pablo Queraltó de "Nefasto" y valoró con una "mención honrosa al editor, que pudiendo editar el comentario, lo deja".

Defensa

Pero tampoco faltaron los que le quitaron la gravedad al asunto y defendieron la posibilidad de bromear.

"Es una talla. Me da lo mismo Queraltó... no veo ninguno de sus programas, pero están cada día más sensibles de piel. No se puede decir nada! Creo, no cacho por qué, es más rabia con este tipo que la talla. Insisto, se la he visto a JC y otros y nadie llora ahí", posteó uno.

Otrrro tuitero, en tanto, dijo que "le dan color por un talla. Ni que le hubiera sacado la madre".