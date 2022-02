"Tuvimos una discusión...": José Antonio Neme recordó cruce con Claudio Fariña en Viña 2014

La discusión se inició luego de que Claudio Fariña asegurara que Ricky Martin tenía la voz "desgastada" y Laura Pausini había subido de peso.

Compartir











Por: Rodrigo León 03 de Febrero 2022 · 10:59 hs

Durante los primeros minutos de Mucho Gusto, José Antonio Neme recordó el cruce que protagonizó Claudio Fariña en 2014, mientras cubrían el Festival de Viña del Mar.

Según explicó, todo se debió a comentarios que realizó Fariña respecto a Laura Pausini, a quien acusó de subir de peso y de haber cobrado en exceso por su participación en el certamen. Además, el periodista calificó de “fanático desatado” a Neme por defender a Ricky Martin de las críticas por su voz.

Este jueves, el conductor del matinal de Mega relató que “ese año estaba Ricky Martin y Laura Pausini en la misma parrilla. Entonces se presenta Ricky Martin y Claudio, al otro día, hace un análisis y dice que estaba con la voz muy deteriorada y yo le dije que no me parecía, que del grupo Menudo a pasado el tiempo y ahora la voz estaba más gruesa”.

“Me dijo: Tú eres un fanático desatado. Ahí me tiró el uno a cero y ok, se la dejé pasar", agregó, continuando con su relato. “Luego dice A Laura Pausini se le pagó x cantidad de millones y además estaba pasada de peso. Ahí yo le digo Espérate, da lo mismo que esté pasada de peso, no es el punto. Defendí a Laura Pausini y tuvimos una discusión que fue materia de Twitter”.