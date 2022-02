Ucraniana alecciona en vivo a Monserrat Alvarez: "Gente que no tiene idea me cuenta qué pasa en mi país"

Tras esto, la ciudadana ucraniana pidió perdón por sus palabras, señalando que "llevo cinco días sin dormir, no me estoy controlando. Disculpen por favor, yo no quería ofender a nadie".

Compartir











Por: Cristián Meza 28 de Febrero 2022 · 18:10 hs

Un tenso momento se vivió en el estudio de Contigo en la Mañana, donde se estaba analizando la invasión de Rusia a Ucrania.

Y es que entre los invitados estaba la periodista y doctora en filología Olga Tarnovska desde Ucrania, quien salió al paso del análisis que se estaba haciendo en el programa de TV de manera irónica.

Esto, luego que Montserrat Álvarez planteara que “hay dos visiones muy distintas, lo que pasa en el este, donde ha estado esta guerra civil. Es difícil de decir porque no se sabe, los ucranianos de ese lugar son ruso-parlantes como todos ustedes, ¿pero ellos están a favor de anexarse a Rusia o eso ha sido parte de la propaganda rusa?”.

Ante esto, Tarnovska expresó con sarcasmo que “me encanta cuando la gente que no sabe y no tiene idea de mi país me está contando lo que pasa en mi país”.

"Yo estoy luchando contra eso desde hace mucho tiempo: mi pueblo tenía 25 mil habitantes, después en 2014 cuando Rusia invadió esa parte de Donetsk que quiere ser rusa, mi pueblo tiene 50 mil habitantes, 25 mil de ellos son refugiados internos. Personas que huyeron de la zona de conflicto, esa gente dejó sus casas (...) ¿y me están contando de que queremos unirnos a los rusos?”, argumentó.

Tras esto, la ciudadana ucraniana pidió perdón por sus palabras, señalando que "llevo cinco días sin dormir, no me estoy controlando. Disculpen por favor, yo no quería ofender a nadie".

Ante esto, Julio César Rodríguez respondió: "No te preocupes, es todo entendible, sabemos por lo que estás pasando, que la emoción está a flor de piel. Tú estás allá y respetamos lo que tú nos dices”.

En tanto, Monserrat Álvarez agregó que "esperamos verte, pero entendemos tus otras obligaciones. Un abrazo desde acá. Lo entendemos perfecto”.