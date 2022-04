"Un pequeño error": Gala Caldirola ningunea su relación con Iván Cabrera

Dejó en claro que su vínculo con Cabrera “no sé si se puede llamar relación”, apuntando que se trató más de ”un amigo con derecho", agregando que fue “un pequeño error”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 24 de Abril 2022 · 18:00 hs

Gala Caldirola se refirió a su relación con Iván Cabrera en conversación en el espacio online que tiene Pamela Díaz, llamado “Sin Editar”.

Según consignó Publimetro, la modelo tuvo palabras para su mediático quiebre con el ex chico Yingo, además de referirse a otros temas como sus problemas a la vista, su adicción al tabaco y los celos.

Fue en este ámbito, donde se refirió a un regalo que le entregó su amigo Suro Solar, un juguete sexual que no le gustó, confesando que no tiene relaciones sexuales desde que estaba con Iván Cabrera.

Sin embargo, dejó en claro que su vínculo con Cabrera “no sé si se puede llamar relación”, apuntando que se trató más de ”un amigo con derecho", agregando que fue “un pequeño error”.

“En este instante, no tengo sexo… más de lo que me gustaría. No tanto, o sea, la última relación que tuve, si se puede llamar relación. Un amigo con derecho, un pequeño error. Si después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal", sostuvo Gala Caldirola.

Caldirola profundizó sus palabras apuntando que "elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco”, en relación al término de su relación Mauricio Isla.