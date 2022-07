"Una bala en el cráneo": Amenazaron de muerte a José Antonio Neme mientras estaba en vivo

"Pienso que hemos tocado fondo...", reflexionó Neme tras recibir la amenaza de muerte. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 25 de julio 2022 · 15:26 hs

Impacto causó en las redes sociales y los espectadores que miraban Mucho Gusto esta mañana, luego de que el periodista José Antonio Neme diera a conocer una amenaza de muerte que había recibido en ese momento a través de su cuenta de Twitter.

En el matinal de Mega los panelistas conversaban respeto de la sensación de inseguridad y el aumento de la delincuencia en el país.

En ese contexto, la producción estableció contactos con los enviados especiales a Calera de Tango, donde se produjo el violento asalto a un local de comida, y a Chicureo, donde ocurrió lo mismo en una vivienda particular.

En eso estaba el programa cuando de pronto José Antonio recibió un mensaje. Y de inmediato posteó: "Me amenazan de muerte en medio de @MuchoGustoMEGA. Que me vería bien 'con una bala en el cráneo'. Pienso que hemos tocado fondo...".



Tras dar a conocer la amenaza, fueron muchos los que le entregaron su apoyo a través de la misma red social.

También lo instaron a realizar la denuncia pertinente ante la PDI para que se encuentre al responsable.

Disturbios

Pero lejos de quedarse pegado en el tema, José Antonio Neme también abordó los disturbios ocurridos este lunes en el Instituto Nacional, tras el regreso a las clases presenciales.

Fue ahí que nuevamente actuaron los denominados overoles blancos, a los que cuestionó el periodista.

"No sé si son estudiantes o no. Unos overoles blancos que no se de dónde vienen, de Chernobyl. Hemos internalizado cosas muy extrañas", aseveró el conductor del matinal de Mega.

"No tengo idea a qué responden los overoles blancos, una cosa como la Casa de Papel", complementó.

"Salen, se producen desórdenes en la vía pública, se altera la dinámica del sector. Luego entran y no pasa nada, nadie sabe quiénes son", cuestionó.

Y apuntó que "quienes son parte de la educación publica ven alterados su jornada habitual, no un alumno de un colegio privilegiado, todo lo que vemos es de una torpeza, es como el perro que se quiere comer la cola".

Concluyó con que los que visten esos overoles blancos "son capaces de funar hasta al Che Guevara. Pasa Raúl Castro afuera y también lo funan. Es un nihilismo, no quieren nada, es simplemente la destrucción y alterar el legítimo derecho de otros a hacer lo que también quieren hacer".