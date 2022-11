Una eliminada y una descalificada: lo que dejó el capítulo de El Discípulo del Chef previo a la final

Cinco serán los concursantes que tomarán parte en la Gran Final de El Discípulo del Chef. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de noviembre 2022 · 08:56 hs

Ya se conoce el nombre de los cinco participantes que tomarán parte en la Gran Final de El Discípulo del Chef, el estelar culinario de Chilevisión.

Lo anterior, luego de que este jueves dos de los concursantes que aspiraban a ganar la actual temporada quedaran fuera de carrera por distintos motivos.

"Tenemos un episodio decisivo, por eso nuestros chefs están vestidos así, de punta en blanco. Hoy es cocina clasificatoria para la gran final", comenzó explicando la conductora del espacio, Emilia Daiber.

Pero de inmediato dio una información que sorprendió al resto de los discípulos: "Antes de comenzar, tenemos una lamentable noticia. Nuestra querida Miel dio COVID positivo".

"Y eso significa que queda descalificada de la competencia, por cuidado de ella, justamente, y también por sus compañeros", detalló a continuación.

"Le mandamos un beso gigantesco, esto no tiene nada que ver con su talento culinario. Esperamos que se cuide y se recupere muy pronto", apuntó la conductora.

La eliminación

Una vez asumida la noticia por el resto de los concursantes, en El Discípulo del Chef se dio inicio a la prueba de inmunidad, que fue ganada por Carolina Erazo, quien de esa forma se transformó en la primera en asegurar su puesto en la finalísima.

Así, entonces, a la prueba de eliminación llegaron Natalia, Valentina, Nicole, Yuhui y Víctor, quienes entregaron su mejor esfuerzo, pero que en uno de los casos no fue suficiente para convencer a los chefs.

De esta forma, fue Yann Yvin el encargado de dar a conocer que la persona que se quedaría fuera de la Gran Final de El Discípulo del Chef era Valentina Ramos.

"Fue una experiencia bonita. Me quedo con la sensación de que podría haber dado más. Me equivoqué, me caí, pero me vuelvo a parar", manifestó Valentina antes de dejar el programa.

Finalistas

Resuelta la duda de quién era el concursante eliminado antes de la final del estelar culinario de Chilevisión, en definitiva serán cinco los aspirantes a transformarse en este año en El Discípulo del Chef.

De esta manera, la Gran Final será disputada por Natalia, Carolina, Nicole, Yuhui y Víctor.

Quien triunfe en el último capítulo de la temporada ganará la concesión de un restaurante ubicado en el Monticello.