"Uno igual intuye": Emilio Edwards se convierte en el noveno eliminado de Aquí Se Baila

Emilio Edwards le dedicó su paso por Aquí Se Baila a su hijo y su pareja. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 04 de Marzo 2022 · 10:02 hs

En una semana marcada por el ingreso de nuevos participantes y cambios en las reglas, Emilio Edwards se convirtió en el noveno eliminado de Aquí Se Baila.

El actor llegó hasta esta instancia luego de que junto a Christell Rodríguez obtuvieran los puntajes más bajos de la jornada de eliminación. Ante esto, ambos tuvieron la oportunidad de presentarse por última vez antes de conocer la decisión del jurado.

Finalmente, tras la Batalla Final donde ambos participantes tuvieron 45 segundos para demostrar que querían seguir en competencia, Karen Connolly anunció que tras una deliberación que no fue unánime, Emilio Edwards debía abandonar Aquí Se Baila.

“Yo creo que uno igual intuye. Está todo bien, lo dije atrás, es una experiencia más, aquí no comienza ni termina nada para mí, sólo me llevo un montón de aprendizajes, un montón de vínculos amigos, compañeros. Hubo tantos ritmos nuevos que he aprendido", dijo Edwards.

Junto con eso, reconoció que su paso por Aquí Se Baila “ha sido exquisito, agradezco profundamente a cada uno de los que está detrás de cámara y acán, por el trabajo que hacen profesional e incansable. Al a gente de vestuario, maquilla, producción, etcétera”.

"Le dedico esta competencia entera a mi hijo Santino y a mi amor Fran Masanes”, cerró Emilio Edwards.