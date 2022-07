Ursula Achterberg recordó cuando tuvo una relación con Silvio Rodríguez

"No puedo decir nada porque él no fue un abusador, sino que, todo lo contrario", comentó Ursula Achterberg sobre su romance intergeneracional. INSTAGRAM

Por: Gaspar Marull 31 de julio 2022 · 15:42 hs

La actriz Ursula Achterberg se refirió a la relación que tuvo durante su adolescencia con el cantautor cubano Silvio Rodríguez, cuando ella tenía sólo 15 años y él 47.

Según la protagonista de Fuera de Control, la relación comenzó cuando ella fue a un evento del cantante como una fanática más. “Quería conocerlo y que me firmara el cuaderno. Se lo pasé y le pedí que me escribiera algo y él puso ‘para Úrsula no algo sino todo’”, comentó durante su participación el programa La Divina Comida

Luego, el cantante le pidió su teléfono y la entonces adolescente se lo dio sin pensar que la llamaría. Al otro día lo hizo, salimos a comer y tuvimos un encuentro romántico cosa que a mi familia no le gustó para nada”.

Recordó que para ese entonces estaba en segundo medio y teníamos más de 30 años de diferencia. Pero "no puedo decir nada porque él no fue un abusador, sino que, todo lo contrario. Me hacía conciertos privados que eran una maravilla. Era una persona muy delicada, con mucha sabiduría”.

La actriz también aseguró que esa relación no fue ni violenta ni traumatizante, sino que “simplemente me enamoré hasta las patas”. El vínculo se mantuvo por varios años e incluso ella se radicó en Cuba. “cuando cumplí 18 años, me fui a La Habana y allá, obviamente, no prosperó. El tenía a otra persona”, relató y confesó que nunca se le terminó el amor. Yo seguí amándolo”.

La actriz también se refirió a etapas menos gratas de su vida como su matrimonio con un hindú que la maltrataba y que la separó de sus dos hijas, las que terminaron viviendo con su madre y la abuela. “Ahí fue el fin del mundo porque no podía verlas, pero tuve paciencia y volví a estar con ellas”.