"Usted es bella tal cual": hermano de Verónica Castro la delató al subir foto sin filtro

Verónica Castro fue criticada por el exceso uso de filtros en sus fotos. NETFLIX.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 02 de junio 2022 · 11:43 hs

Las opiniones se dividieron rápidamente en México y el resto de América Latina cuando José Alberto Castro, hermano de la actriz Verónica Castro, protagonista de la serie La Casa de la Flores, decidió por su cuenta que era momento de revelar cómo luce su famosa hermana sin los filtros para las fotos.

"Mucho filtro, señora por Dios. Usted es bella tal cual", escribió el tío del cantante Cristián Castro, al publicar en su cuenta de Instagram una foto que la actriz ya había subido a su propia cuenta para desearle feliz cumpleaños a "El Güero Castro", como se lo conoce en el país norteamericano.

Y es que la actriz de 70 años subió una fotografía de ambos, a la que le aplicó distintos filtros para lucir mas joven y lozana.

"Feliz cumpleaños a mi amado hermano y productor, José Alberto", escribió Verónica Castro junto a la imagen. Y todo hubiera quedado ahí, en el saludo de la actriz a su hermano por su cumpleaños, si no hubiera sido porque él decidió que era hora de eliminar los filtros usados por la actriz, revelando cómo luce hoy la mamá de Cristián Castro.

¿Con o sin filtro?

Fue en ese momento en que los seguidores de la actriz comenzaron a debatir si era o no bueno que ella aplicara tantos filtros a las fotos que sube a las redes sociales.

Mientras algunos la felicitaban y apoyaban el uso de estas herramientas, otros la cuestionaron y la instaron a mostrarse de manera natural. Así, fueron varios los que la criticaron por "borrarse las arrugas del rostro", y "no aceptar el paso del tiempo".

Y otra seguidora de Verónica Castro no se guardó nada: "Lo que me parece feo que se normalice retocar las fotos de esta manera... Empecemos a normalizar que la piel tiene forma, poros y arrugas... No tanto filtro".

¿Qué dijo Verónica Castro?

Pero la actriz no se dejó persuadir y aseveró que "yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro. Pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño @elgueromex".

Y para ponerle un cierre al tema, luego subió otra foto suya y bromeó sobre el tema de los filtros: "Me pidieron que me cambiara el color de pelo pero creo se me pasó la mano ups. Sin filtro, jajajaja", consignó.