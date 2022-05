VIDEO - Con Tom Hanks a la cabeza: Disney lanza el primer teaser del live action de Pinocho

El live action de Pinocho llegará a Disney+ el próximo 8 de septiembre. DISNEY.

Por: Rodrigo León 31 de mayo 2022 · 12:42 hs

Disney estrenó durante la mañana de este martes el primer teaser de la película live action del clásico animado Pinocho. Esta producción se sumará a las ya realizadas por el estudio como La Bella y la Bestia, Cenicienta, Maléfica, El Rey León, entre otros.

El elenco de la cinta es encabezado por el destacado actor Tom Hanks, quien dará vida a Gepetto, el carpintero que construye y trata a Pinocho como si fuera su propio hijo. La voz de la marioneta, en tanto, estará a cargo del joven intérprete Benjamin Evan Ainsworth, a quien ya hemos visto anteriormente en series como The Haunting of Bly Manor y The Sandman de Netflix.

El reparto de Pinocho lo completan nombres ya conocidos por todos como Joseph Gordon-Levitt, quien será Pepe Grillo; la nominada al Premio Oscar Cynthia Erivo como El Hada Azul; Keegan-Michael Key como el Honrado Juan; Lorraine Bracco como Sofía la Gaviota, un nuevo personaje, y Luke Evans es El Cochero.

También en el elenco están Kyanne Lamaya como Fabiana (y su marioneta Sabina), Giuseppe Battiston como Señor Stromboli y Lewin Lloyd como Polilla.

Robert Zemeckis es el director de la cinta y también oficia como productor junto a Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz y Paul Weitz. La producción ejecutiva está a cargo de Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire y Jeremy Johns.

Pinocho debutará el próximo 8 de septiembre en el catálogo de Disney+. Ese día, además, se llevará a cabo la celebración mundial del Disney+ Day, evento que se llevará a cabo en el marco de D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentado por Visa en Anaheim, California.

Durante esa jornada se ofrecerá experiencias especiales para fans y suscriptores, y estrenará nuevo contenido de sus marcas principales como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.