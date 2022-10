VIDEO - Diego Schalper sorprendió al interpretar canción de Los Vásquez en Tu Día

Además de Diego Schalper, también se lució cantando en Tu Día la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 26 de octubre 2022 · 09:38 hs

Diego Ignacio Schalper Sepúlveda, abogado y diputado de la República, sacó a lucir todos sus dotes de artista durante la edición de este miércoles del matinal Tu Día.

El parlamentario de Renovación Nacional llegó hasta el programa para abordar diversos temas contingentes junto al panel, pero previo a eso, quiso lucirse.

José Luis Repenning y Priscilla Vargas hablaban sobre las canciones favoritas del verano, cuando invitaron a pasar al estudio al diputado opositor.

La animadora de Tu Día le consultó a Diego Schalper por su canción “caballito de batalla”, a lo que él reconoció que le gustaba mucho el tema “Enamorado” de Los Vásquez.

En ese momento comenzó a escucharse la canción y de inmediato el diputado comenzó a cantar, sorprendiendo a los presentes.

Un integrante de la producción le pasó un micrófono, lo que provocó que Diego Schalper se tomara el estudio con su interpretación, mientras el resto coreaba.

Natalia Piergentili no se quedó atrás

Luego de que Diego Schalper terminara su interpretación y de recibir los elogios por parte del equipo de Tu Día vino el turno de Natalia Piergentili, presidenta del PPD.

“Cuando me preguntaron, pensé en una canción que me recordó mi infancia, que escuchaban mucho mis papás. Entonces es una canción más ochentera la que me gusta a mí”, explicó al mencionar la canción que le gustaba.

Si bien en un principio se rehusó a participar asegurando que “yo no canto”, finalmente tomó el micrófono y comenzó a interpretar “Eres” de Massiel. “Voy a quedar muy mal al lado de Diego Schalper”, se excusaba.

Al igual que el parlamentario, Natalia Piergentili también se llevó los aplausos de los presentes y elogió a José Luis Repenning por también saberse la letra de la canción.