VIDEO - Disney presentó el primer teaser de la esperada Hocus Pocus 2

Las malvadas hermanas Sanderson buscan consumir almas de niños para permanecer jóvenes. DISNEY.

Por: Rodrigo León 29 de junio 2022 · 15:11 hs

Disney presentó en los últimos días el primer adelanto de la esperada película Hocus Pocus 2, historia que trae de regreso a Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como las encantadoras y malvadas hermanas Sanderson que buscan consumir almas de niños para permanecer jóvenes.

La secuela de la película estrenada en 1993 se sitúa en la actualidad, donde han pasado 29 años desde la última vez que alguien encendió la vela de llama negra y resucitó a las hermanas del siglo XVII, que hoy buscan vengarse.

En esta oportunidad, serán tres estudiantes de secundaria las que deberán impedir que estas tres brujas hambrientas de revancha desaten un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer, la noche de All Hallow’s Eve, luego de traerlas de regreso por equivocación.

Además de Midler, Parker y Najimy, el elenco de Hocus Pocus 2 está integrado por Sam Richardson (The Tomorrow War), Doug Jones (The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (Teen Wolf) y Tony Hale (Veep).

La dirección de la película está a cargo de Anne Fletcher (Dumplin’, The Proposal), mientras que la producción quedó en manos de de Lynn Harris (King Richard, Miedo Profundo), con Ralph Winter (Hocus Pocus, franquicia de X-MEN), David Kirschner (Hocus Pocus, Chucky) y Adam Shankman (Enchanted 2, Hairspray) como productores ejecutivos.

Además del teaser de Hocus Pocus 2, también se dio a conocer el primer afiche de la cinta que llegará directamente al catálogo de Disney+ el próximo 30 de septiembre. “Estamos de regreso, brujas”, consigna la publicación que hizo en redes sociales la plataforma de streaming.