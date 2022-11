VIDEO - El chascarro de Miranda! con The Killers en el Rockout Fest

Miranda! vivió la situación con The Killers en el backstage del RockOut Fest. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

11 de noviembre 2022

Miranda!, grupo de pop argentino, fue uno de los artistas que estuvo presente en el RockOut Fest 2022 que se llevó a cabo en el Estadio Santa Laura este jueves.

Uno de los headliners del evento eran los estadounidenses The Killers, con quienes los trasandinos vivieron un chascarro del que, de seguro, se arrepentirán.

La situación quedó al descubierto durante una entrevista que otorgaron Ale Sergi y Juliana Gattas, vocalistas de Miranda!, a ADN Radio.

“La gente nos trató súper bien y la verdad que no podemos creer que hace tanto tiempo que venimos a Chile, y a Santiago y siempre tenemos tan grandiosa recepción, estamos muy agradecidos”, señaló Sergi.

Por su parte, Gattas añadió que “tenemos el corazón muy dividido porque hemos venido a Chile desde el under, no vinimos cuando explotó ”La guitarra de Lolo" (en alusión a la canción “Don”) o nada, vinimos a tocar, hicimos en paralelo la carrera en Argentina y en Chile y eso nos generó un amor muy profundo".

“Nos gusta la variedad de estilos de show, y en esta gira que vinimos a hacer regional a Chile, tuvimos de todo. Tuvimos festivales, festivales más populares, más rockeros como este, teatritos, discotecas, eso es lo que nos gusta, así nos mantenemos entretenidos y no hay posibilidad de pilotear automáticamente nada”, agregó.

El error de Miranda! con The Killers

En el backstage de RockOut Fest, Miranda! sufrió un chascarro de aquellos con el vocalista de The Killers, Brandon Flowers.

La dupla argentina contó que detrás del escenario “estaban los chicos de We Are The Grand, y estaban Las Ligas Menores, y saludamos a todos, y a Brandon, nos saludó de lejos, pero no nos dimos cuenta de que era él, le pedimos disculpas públicamente”, reconocieron.

Aún es desconocido cómo habrá reaccionado el vocalista de The Killers ante esta situación.