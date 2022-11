VIDEO - El chascarro que sufrió Karen Doggenweiler en Mucho Gusto: "Hay algo que no vi"

El chascarro de Karen Doggenweiler fue por un problema con su calzado.

Por: Rodrigo León 21 de noviembre 2022 · 09:48 hs

Karen Sylvia Doggenweiler Lapuente, animadora de televisión, sufrió un divertido chascarro a pocos minutos de haber iniciado la edición de este lunes de Mucho Gusto.

Junto a José Antonio Neme se encontraban revisando el polémico video de Maluma que se viralizó en los últimos días en redes sociales. En él, el cantante colombiano fue consultado respecto a los derechos humanos en Qatar, lo que terminó molestándolo y decidiera abandonar la conversación.

Ante las imágenes, la conductora del matinal de Mega señaló que “se fue enojado, molesto, yo creo que le faltó un poco de manejo (…) También, era predecible, le iban a preguntar de todas…”, alcanzaba a decir cuando sorpresivamente se tropezó.

Esto provocó que rápidamente Neme alzara la voz. “¡Paren todo!”, dijo, mientras miraba en el piso el café que había botado Karen Doggenweiler a raíz de esto. “Debe ser la única conductora de televisión que se tropieza con nada, porque hay absolutamente nada acá”, lanzó.

“¿Qué te pasó? Pero si no había nada…”, dijo, mientras la animadora no podía parar de reír. “O hay algo que yo no veo”, acotó el periodista esperando una explicación a lo vivido por su compañera de labores segundos atrás.

La explicación de Karen Doggenweiler a su chascarro

Karen Doggenweiler intentaba explicar la situación a José Antonio Neme, pero no podía parar de reír.

Una vez que logró tomar aire, señaló: “Sabes lo que pasa… Fue la huincha de la chala… hay algo que no vi (…) Lo que pasa es que me emocioné con Maluma, me gusta demasiado”, reconoció.

Después de varios minutos, lograron retomar la discusión respecto a la actitud que tomó Maluma durante la entrevista con la cadena KAN, mientras a ratos Karen Doggenweiler volvía a reírse por el chascarro que sufrió este lunes en Mucho Gusto.