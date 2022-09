VIDEO - El duro emplazamiento de Rodrigo Sepúlveda al presidente Boric por asesinatos en encerronas

El periodista Rodrigo Sepúlveda lanzó un duro emplazamiento hacia el presidente Boric. CAPTURA

Por: Gaspar Marull 11 de septiembre 2022 · 15:05 hs

El periodista Rodrigo Sepúlveda lanzó un duro emplazamiento al presidente Gabriel Boric a propósito de la muerte de tres personas en las últimas horas por intentos de encerronas.

El conductor de Meganoticias Alerta cuestionó que el mandatario no abordara el tema durante este domingo, en una jornada marcada por la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado de 1973 y a una semana del plebiscito de salida.

“No me puedo quedar callado con las encerronas. Con todo el respeto que le tengo a la autoridad y al presidente de la República, yo pensé que él iba a hacer referencia de lo que sucedió, porque son tres personas muertas, murieron tres personas en Chile a través de encerronas”, expresó el comentarista.

Sepúlveda expresó en un espacio televisivo su disconformidad con el discurso apuntando también a que esperaba que presidente Boric se refiriera a las tres personas fallecidas mientras los asaltaban.

“Acá es como si diera lo mismo. No se dan cuenta de que fallecieron tres personas. Yo sé que el foco es otro hoy para el presidente (…) pero cuando se te mueren tres compatriotas debido a encerronas, porque les quieren robar el auto, eso sí tiene que tener un gran momento de reflexión”, acusó Sepúlveda.

Aparte de los cuestionamientos, el periodista solicitó que presidente Boric tenga el tema en su agenda, “Si yo hubiese sido alguien que asesora al presidente, le digo que se manifieste al respecto. Él no se puede callar con tres personas muertas, porque es como dejarlo como oh, otra vez encerronas, y eso no puede ser amigos y amigas mías”, señaló.

“Eso tiene que tener una sanción dura, durísima; y eso hay que hacerlo frente al país, de cara al país, no callar ni mandar audios grabados, que así es muy fácil. Eso no se puede callar, eso es prioridad hoy día. Lo más importante hoy ni siquiera es tu Constitución, sino que es poder vivir en paz, tranquilos. No se callen, enfréntenlo, pero enfréntenlo de verdad”, concluyó Sepúlveda causando reacción en los cibernautas.