VIDEO - Equipo de Me Late se vio afectado por brote de COVID-19

Por: Rodrigo León 17 de mayo 2022 · 09:09 hs

El programa Me Late comenzó la edición de este lunes, comunicado que se registró un brote de COVID-19 al interior del equipo.

El animador Daniel Fuenzalida, quien estuvo acompañado de Francisco Halzinki y Andrés Caniulef, reveló que Mariela Sotomayor resultó contagiada, por lo que se tomaron medidas de prevención.

“Le hemos dicho a Luchito (Sandoval) que se quede también en su casa cuidándose. Están todos con antígeno, los que estamos acá somos los que tenemos PCR negativo”, indicó, saludando a algunos integrantes que también tuvieron que realizar cuarentena preventiva.

Por lo mismo, afirmó que se registró “algún tipo de brote” en el equipo, por lo que “hemos tomado todas las medidas con las personas que podrían estar positivos para COVID”.

“Confirmados Mariela y también nuestro productor, el resto es por razones de prevención”, agregó, mientras que también se hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a los vacunatorios a recibir su cuarta dosis y a seguir manteniendo las medidas de precaución por la pandemia.

Mientras eso ocurrió en pantalla, la panelista de Me Late, la periodista Mariela Sotomayor, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que dio positivo por COVID-19.

En la red social compartió una fotografía del test de antígeno que se realizó y que reveló que está contagiada del virus.

“Primera vez que me hago un test y me sale positivo... ¡Y no es guagua!”, bromeó la comunicadora, para luego agregar que está “aquí poniéndole ánimo a la cosa... A cuidarnos todos”, cerró.

Por su parte, el periodista Luis Sandoval no se ha referido a la cuarentena preventiva que está cumpliendo actualmente.

El brote de COVID-19 que afectó al equipo de Me Late ocurrió en medio de un alza de contagios que ha experimentado el país en los últimos días, superando los cuatro mil contagios diarios.