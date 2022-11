VIDEO - Esta fue la primera vez que Ricky Martin apareció ante una cámara

Mucho antes de ser famoso con Menudo, Ricky Martin apareció en un aviso publicitario. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 14 de noviembre 2022 · 15:48 hs

El cantante puertorriqueño Ricky Martin es reconocido por haber comenzado su exitosa carrera musical con apenas 12 años en la banda Menudo, en la que permaneció hasta que cumplió los 17 y, según se establecía en su contrato, debió dejar la agrupación.

Con lo aprendido durante ese lustro, el artista de ahora 50 años inició su etapa de solista y comenzó a cosechar éxito tras éxito, hasta llevarlo a ser considerado hoy uno de los 5 mayores artistas latinos a nivel mundial.

Pero incluso antes de sumarse a la agrupación juvenil Menudo, un Ricky Martin aún niño tuvo una inesperada aparición en un aviso de publicidad para la televisión de Puerto Rico.

Fue el destino, o más bien el buen ojo de un director de spots, el que quiso que un pequeño Ricky Martin, que solo acompañaba a un primo y una tía a una audición, fuera el elegido, aunque no buscaba el papel.

"Mi tía estaba llevando a mi primo a una audición. Y el director me vio, porque fui con él. Entonces me dice: '¿Puedes pararte frente a la cámara?'. Yo digo: 'No, estoy bien'. Pero el director insistió", recordó años después el intérprete boricua.

El aviso

En definitiva, el pequeño Enrique Martín Morales, ahora conocido popularmente por el nombre artístico de Ricky Martin, fue el seleccionado para el papel en un spot para una reconocida bebida de fantasía.

En el aviso, el cantante puertorriqueño interpretó a un niño al que un futbolista le pide que le guarde el refresco mientras juega.

Pero el niño sencillamente no resiste la tentación y al final del partido le entrega la botella vacía.

"Esa fue la primera vez que estuve frente a una cámara", revelaría años más tarde el también actor nacionalizado español, cuando asistió como invitado al programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon.

Mire el aviso a continuación.