VIDEO - "Jamás pensé que volvería a pasar": así fue el regreso de Mauricio Israel a la TV

Mauricio Israel dedicó el debut de Círculo Central a la fallecida esposa de Carlos Caszely.

Por: Rodrigo León 07 de Marzo 2022 · 12:44 hs

Tal y como se había anunciado con semanas se anticipación, Mauricio Israel regresó este domingo a la televisión chilena después de 14 años, los que estuvieron marcados por sus millonarias deudas y su salida del país.

El periodista deportivo debutó en la conducción del programa deportivo Círculo Central del canal TV+, donde abordó la nueva jornada del Campeonato Nacional, marcado por el triunfo de Colo Colo por sobre la Universidad de Chile en un nuevo Superclásico.

“Bienvenidos. Se cumple una nueva fecha del fútbol, una nueva oportunidad para confirmar a los que se afirman en la parte alta, la angustia de los que están abajo y la lucha de los que están en la medianía. Todos, buscando una nueva oportunidad para superarse”, comenzó diciendo Israel una vez que apareció en pantalla.

En esa misma línea sostuvo que “como en la vida, tan distinta como la de cada uno de ustedes, una nueva fecha que nos pone a prueba y que nos exige que para ser protagonista hay que estar preparados física, emocional y psicológicamente, y donde la experiencia es clave, como en la vida; la tuya, la mía, la de todos”.

Aquí, Mauricio Israel hizo el enlace del Torneo Nacional con su propia experiencia. “Hoy vivo una nueva fecha. Mi propia nueva fecha. Y esta mi nueva oportunidad. No puedo estar más agradecido de volver a entrar a la cancha, me siento mejor y más preparado que ayer, me siento más tranquilo y más dispuesto, me siento feliz y también les debo confesar que muy nervioso”, reconoció.

“He visto y vivido cómo un país y un planeta cambia. Sí, cambia, como la vida de cada uno de nosotros. Esta, la vida que todos los días nos pone a prueba, como la que estoy viviendo en este momento. Y les debo confesar que yo jamás pensé que esto volvería a pasar. Por eso, le quiero agradecer a TV+ esta segunda oportunidad, ligándome a aquello que más me gusta: comunicar”, recalcó.

Por último, señaló que “con emoción me paro esta noche, frente a todos, y tal como prometí, miro al cielo y pido la aprobación de Dios, de ustedes que me están mirando, de mi familia, de mis amigos que me han acogido, y especialmente de Ralphy Konitzk que me está mirando desde arriba. Te lo prometí Ralphy”.

Además, dedicó el debut de Círculo Central a Maria de los Ángeles Guerra de Caszely. “Carlitos, un abrazo apretado”, señaló.