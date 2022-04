VIDEO - Jean Philippe Cretton sorprendió a Pamela Díaz con mensaje en Aquí Se Baila

Pamela Díaz dejó en claro la buena relación que mantiene con Jean Philippe Cretton tras el quiebre. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 20 de Abril 2022 · 11:01 hs

Pamela Díaz fue sorprendida en Aquí Se Baila con un inesperado mensaje que le envió Jean Philippe Cretton a través de un video.

El momento ocurrió luego de que la “Fiera” se presentara en el escenario del estelar de Canal 13 junto a su bailarín Matías Falcón al ritmo de “Santería” de Lola Índigo.

Fue tras su show que Sergio Lagos le anunció que le tenían “un regalo” para ella. Seguido a eso, apareció en pantalla el animador de Chilevisión.

“Recibí esta invitación para saludar especialmente a Pame, y por supuesto no me puedo negar a eso porque siempre que tenga la oportunidad le voy a desear lo mejor”, comenzó diciendo el conductor de Minuto Para Ganar.

Fiel a su estilo, el periodista no dejó pasar la oportunidad de bromear con que su ex pareja esté en la competencia. “Me entero que está bailando… Qué país más generoso”, dijo, desatando risas en el estudio.

“No, mentira. Si hay una capacidad que admiro tuya Pame, es esa de poner tu mente en un objetivo y lograrlo, aplicar todos los esfuerzos posibles porque las cosas salgan y no me cabe duda que esta no va a ser la excepción. Te vas a entregar al máximo para que cada coreografía salga lo mejor posible”, añadió Cretton.

Antes de cerrar, Jean Philippe Cretton le deseó a Pamela Díaz “siempre todo el éxito” en Aquí Se Baila y que “disfruta esta nueva experiencia y te mando un besote desde acá”. Por último le pidió que por favor “no te caigas por favor, no te caigas y saludos a todos”.

Al finalizar el video, Díaz agradeció el “regalo rico” que le dieron, reafirmando que “tenemos muy buena onda”, pese a que pusieron fin a su relación. Aunque Lagos quiso ahondar más en el quiebre, ella dejó en claro que no entregaría mayores detalles.

“Agradezco el regalo, yo sé que a Jean Phi le cuesta esto y le mando un beso a la distancia, sabe que nos queremos mucho y siempre nos vamos a apoya”, finalizó.