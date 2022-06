VIDEO - Justin Bieber preocupa a sus fanáticos tras sufrir parálisis facial

A raíz de la afección que padece, Justin Bieber tuvo que cancelar varios shows de su tour. INSTAGRAM.

Por: Gaspar Marull 11 de junio 2022 · 11:47 hs

Con la mitad de su cara paralizada, sin poder parpadear ni sonreír, el cantante Justin Bieber

anunció a sus fanáticos, a través de un video, que padecía del Síndrome de Ramsay Hunt, el que le provoca todos esos síntomas e hizo un llamado a que recen por él.

“Como ven mi ojo no parpadea y mi boca no sonríe y mi cara está paralizada, por lo que tendré

que cancelar todos mis conciertos. No soy capaz de realizar espectáculos en este estado”, dijo el

intérprete de “Sorry”, quien también añadió que estaba haciendo ejercicios y gimnasia facial

para superar el cuadro.

El canadiense advirtió que estaba confiado que esa afección iba a ser temporal, pero que no

sabía cuánto tiempo le tomaría recuperarse del todo.

La respuesta de sus millones de seguidores no se dejó esperar, quienes le comentaron en su

cuenta de Instagram que “estaremos aquí cuando estés listo rey”.

Según la Clínica Mayo, una de las instituciones de salud privadas más prestigiosas del mundo, el

síndrome que padece Justin Bieber es el mismo que provoca enfermedades como la varicela. Los

médicos de esa institución explicaron que ese virus continúa presente en los nervios y puede

reactivarse en cualquier momento, provocando parálisis en el rostro.

Algunos de los síntomas que pueden sufrir los pacientes que enfrentan ese cuadro son vértigo,

debilidad de un lado de la cara, dificultad para comer, cerrar un ojo e imposibilidad de hacer

movimientos finos.

El tratamiento consiste usualmente en esteroides y antivirales como el aciclovir y en caso de

dolores muy fuertes se puede recurrir a analgésicos más fuertes y fármacos que combatan los

molestos mareos.

Se recomienda, además, el uso de un parque ocular para prevenir lesiones en la córnea y un lubricante especial, como las lágrimas artificiales, para que el ojo no se seque.