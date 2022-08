VIDEO - La recordada presentación de Olivia Newton-John en el Festival de Viña del Mar 2017

Newton-John se despidió del Monstruo con una gaviota de oro y una gaviota de plata. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 08 de agosto 2022 · 18:54 hs

Este lunes se confirmó el deceso de la reconocida actriz y cantante Olivia Newton-John, quien alcanzó la fama mundial al protagonizar, junto a John Travolta, la icónica Grease.

La multifacética artista falleció a los 73 años, según informó su familia. "Dame Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos".

"Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", agregó su marido John Easterling.

Olivia Newton-John, quien además fue compositora, empresaria y activista, ganó cuatro premios Grammy y tuvo cinco éxitos número uno y diez éxitos en el top 10.

En 2017, Newton-John fue una de las artistas confirmadas a la edición de dicho año del Festival de Viña del Mar.

La cantante de origen australiano fue la encargada de abrir la cuarta jornada del certamen, donde también estuvieron JaJa Calderón y Peter Cetera, preséntandose ante una Quinta Vergara que la ovacionó.

Así, Olivia Newton-John deleitó a los presentes con temas como Physical, Hopelessly devoted to you, Magic y la ya clásica You're The One That I Want.

Newton-John se despidió del Monstruo con una gaviota de oro y una gaviota de plata.

Pero la presencia de Olivia Newton-John en Viña del Mar también tuvo momentos bien particulares, luego que un periodista le preguntara si conocía el “cambio” que le había hecho el público chileno al coro de You’re the one that I want. Desconcertada, la cantante se limitó a señalar que no entendía la consulta.