VIDEO - Lanzan el primer teaser de Avatar 2: El Camino del Agua

Zoe Saldana y Sam Worthington continuarán en los roles protagónicos de Avatar: El Camino del Agua.

Por: Rodrigo León 09 de mayo 2022 · 10:43 hs

Después de años de espera, finalmente se dieron a conocer las primeras imágenes de la secuela de Avatar, que llevará por nombre El Camino del Agua (The Way of Water).

La cinta, que debutará en las salas de cine el próximo 15 de diciembre de 2022, trae de regreso a Neytiri (Zoe Saldana) y Jake Sully (Sam Worthington), una década después de los acontecimientos ocurridos en la primera película que debutó en 2009.

Esta vez, la pareja reaparece junto a sus hijos: Neteyam, Lo’ak y Tuktirey, junto a Spider/Miles Socorro (Jack Champion), un humano adoptado.

Las imágenes no entregan mayores detalles de la trama en la que se centrará Avatar: El Camino del Agua, pero sí podemos ver que la familia protagonista vive en un ambiente acuático, mientras que los Na'vi se preparan para una nueva batalla ante un viejo enemigo.

En el sitio web IMDb se compartió la descripción de la cinta, que adelanta: “Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora. Una vez que una amenaza familiar regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na'vi para proteger su planeta”.

Además de Zoe Saldana y Sam Worthington, el elenco de la secuela de Avatar incluye nombres como Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet, entre otros.

En tanto, Steven Spielberg volverá a estar en la dirección y en la producción junto a Jon Landau.

Para preparar a la audiencia, el próximo 22 de diciembre se reestrenará Avatar (2009) en las salas de cine de nuestro país, que se ha convertido en una de las películas más vistas de todos los tiempos.

Junto a este primer teaser de Avatar: El Camino del Agua, también se reveló el primer afiche de la cinta.