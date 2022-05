VIDEO - Los insultos y amenazas de Gary Medel a funcionarios de Salud en concierto de Karol G

Compartir











Por: Cristián Meza 26 de mayo 2022 · 23:12 hs

Un tenso momento vivió Gary Medel en el Movistar Arena, luego que funcionarios de la Seremi de Salud Metropolitana no lo dejaran entrar al concierto de Karol G por no tener su pase de movilidad activo.

Frente a esta situación, el defensor de la Selección Chilena quiso compartir la situación a través de redes sociales, grabando a los trabajadores involucrados.

Y es que Medel arribó este jueves a Chile proveniente de Europa y recibió la tercera dosis, sin embargo, el pase de movilidad se activa tres días después luego que la persona es inoculada.

“Miren chiquillos este es el hueón (sic) que tiene la cagada acá del Seremi. No me deja pasar y tengo las tres dosis ¿Por qué no dai la cara, si eri autoridad sanitaria? Oie sanitario, da la cara si tengo las tres dosis, te cagai entero”, señaló el futbolista, quien reiteraba que “tengo las tres dosis y no me dejan pasar al concierto”.

Ante esto, los funcionarios sanitarios alertaron que “estamos recibiendo amenazas por parte de Gary Medel”, generando la molestia del jugador de Bologna.

“Amenazas ¿escucharon o no? tengo las tres dosis y no me dejan pasar, para que vean la cagada que tienes estos culeados (sic). Me esta grabando esta chancha y dice que lo estoy amenazando, para que los funen”, agregó Medel.