VIDEO - Pablo Chill-E detuvo show para denunciar a hombre que agredió a una mujer

El público reaccionó rápidamente a la denuncia que hacía Pablo Chill-E desde el escenario. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 29 de Marzo 2022 · 11:41 hs

El pasado viernes 25 de marzo, Pablo Chill-E participó del Festival Liberadxs en Concepción, donde detuvo su show por unos minutos debido a la agresión que sufrió una mujer por parte de un hombre.

Desde el escenario, el cantante urbano presenció cómo un hombre empujó a una mujer en el momento en que el público se acomodaba. Ante la situación, su presentación la paró en seco y pidió a los guardias del evento que sacaran al agresor.

“Oye cochino conch... no le peguís’ a la mina gil cu... (sic) Oye, guardia, guardia…”, dijo, apuntándolo. “Le estaba pegando a la señora”, explicó a la audiencia, provocando que todos le gritaran al sujeto “perkin, perkin, perkin”.

Preocupado, Pablo Chill-E le preguntó a la mujer si efectivamente le estaban pegando, para luego advertirle al sujeto que “tuviera cuidado porque habían mujeres” a su alrededor.

Para poner fin a la situación, el artista chileno lo amenazó señalándole que “para lo otra te van a echar cagando”, y una vez superado el impasse, continuó con su presentación.

“¿Te estaba pegando o no te estaba pegando? No empují po’, no seai’ hue... Estai’ al lado de puras mujeres po' hermano. Pa’ la otra te van a echar cag... (sic)”, le dijo desde el escenario.

Esta era la segunda vez que el cantante urbano detenía su show en el festival Liberadxs. En primera instancia, le pidió al público que no lanzaran cosas “tan duras” al escenario porque lo lastimaban. Previo a eso, le habían tirado artículos como peluches y uno de ellos lo golpeó, lo que motivó su petición.

El próximo 9 de abril, Liberadxs vivirá una nueva fecha, esta vez en Santiago en el Parque Alberto Hurtado, donde Pablo Chill-E también dirá presente junto a otros artistas como Princesa Alba, Moral Distraída y Noche de Brujas.