VIDEO - "Perdón que me emocione": la imagen que quebró a Andrea Aristegui en Ucrania

Andrea Aristegui pidió perdón por emocionarse frente a la cámara. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 28 de Febrero 2022 · 11:23 hs

La periodista Andrea Aristegui se sumó a los distintos medios internacionales que se han trasladado hasta Ucrania para cubrir el conflicto armado que mantiene con Rusia desde la semana pasada.

La conductora de Meganoticias Actualiza conversó esta mañana con el Mucho Gusto desde la frontera con Polonia, lugar hasta han llegado miles de ucranianos buscando escapar del tenso momento que se vive desde el pasado jueves.

En esa oportunidad, Aristegui se mostró muy emocionada ante el reencuentro de las familias que se estaba produciendo en ese lugar. “Te estoy escuchando Diana y estoy viendo una imagen bien triste en ese momento. Es el reencuentro de una familia, niños chicos llorando", explicó, con la voz quebrada y dando espacios de silencio para recomponerse.

Además, Andrea Aristegui pidió perdón en camara por la emoción que sintió en la frontera con Ucrania. “Perdón que me emocione un poco, pero es duro porque uno no puede no imaginarse a sus hijos frente a esta situación”, indicó.

Una vez que logró superar este momento, la periodista entregó otros detalles, como por ejemplo que “lo importante es que aquí se ha organizado todo un sistema de ayuda, de una primera acogida para quienes vienen a este punto”.

“Ellos inmediatamente son trasladados hasta centro de primera acogida, donde pueden tener una estadía temporal, atención médica, comida, vestuario”, cerró.