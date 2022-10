VIDEO - Rosalía reveló los impensados artículos que trae en su bolso

Rosalía admitió que el caso de una moto es su bolso favorito. YOUTUBE.

Por: Rodrigo León 27 de octubre 2022 · 14:48 hs

Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, otorgó una profunda entrevista para la revista Vogue de España y junto con ello, también protagonizó un video en el que dio cuenta de los artículos que trae en su bolso.

Para partir, la intérprete de “Despechá” admite que su mejor accesorio no es uno que usaría todo el mundo, puesto que se trata del casco de una moto. Según explicó, es porque “siempre he ido en moto” y es “el bolso que más me gusta”.

De ahí en adelante, Rosalía comienza a sacar los artículos tales como una nota de un fan, un poco de lip gloss —“este es de la Kylie (Jenner)”-, un cepillo para el pelo, tarjetas de crédito, un cepillo y pasta de dientes, un libro, tickets, envoltorios y más.

Los impensados artículos que trae Rosalía en su bolso

Pero Rosalía también incluyó algunas cosas que parecían impensadas. Una de ellas es el “aguacate (palta), siempre llevo aguacate en el bolso porque es lo que uso cada día para desayunar”.

A eso se suma también un poco jengibre, ya que “me encanta hacerme tés y no me fio de que los tés que vienen en una bolsita sea jengibre, jengibre”.

También encontró un Kit-Kat, el snack favorito de su abuelo ya fallecido y a quien recuerda cada vez que come uno, y un sobre de mayonesa, su adicción

“No puedo vivir sin mayonesa. Llevo mayonesa en el bolso. Como mayonesa con verduras, con pollo, con arroz, con patatas fritas también”, confesó Rosalía. “Me encanta, mucho, me gusta un montón”, admitió la cantante catalana hace unos meses.