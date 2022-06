VIDEO - "Voy a querellarme": Helhue Sukni encaró a los animadores de Contigo en la Mañana

Helhue Sukni aseguró que presentará la querella contra Chilevisión y los animadores de Contigo en la Mañana. AGENCIA UNO-ARCHIVO/CHILEVISIÓN.

Por: Rodrigo León 02 de junio 2022 · 15:43 hs

El matinal Contigo en la Mañana contó con la presencia de la abogada Helhue Sukni a través de un despacho, para entregarle su derecho a réplica luego de haber sido acusada de entregarle a sus clientes información confidencial sobre sus víctimas.

De entrada, la mujer le advirtió a los animadores que “ahora no va a estar hablando la Helhue Sukni simpática, la Helhue que hace reír y le da vida a la gente (…) ahora viene la abogada (…) defendiendo delincuentes como dicen ustedes los periodistas”.

Seguido a eso, Sukni indicó que “tengo preparada una querella, que por cierto me están ayudando dos amigos, y a su vez está la Red Penal de Chile (…) porque están indignados por la situación, porque es impresentable que una persona aparezca, que ustedes no hayan preguntando antes”.

“Julio César, me conoces hace muchos años, más de diez años. Monserrat, tú no me conoces, pero yo siempre he dicho las cosas y por eso llamé la atención a los canales de televisión que me llamaban de un lugar a otro”, añadió.

De inmediato, Helhue Sukni encaró a los animadores de Contigo en la Mañana sobre lo ocurrido el lunes, sosteniendo que “no es posible que una persona aparezca en televisión” y la haya acusado de cometer el delito mencionado anteriormente.

“Quiero saber, y lo digo de verdad, quién es esa persona, porque ustedes deberían haber peguntando, haber tenido la mínima deferencia de haber preguntado el RIT (Rol Interno del Tribunal) de la causa”, dijo.

Por lo mismo, emplazó al programa a que como “obligación”, consigan “a esa persona, porque deben tener los registros, consíganle el número de RIT”, porque “a lo mejor lo que dijo ese sujeto es falso" ya que “a lo mejor la causa ni siquiera es mía”.

“Si yo le caigo mal a alguien puede decir: No, la Helhue puede tener diez muertos en su casa enterrados en la piscina o en el jardín (…) ¿La gente puede llegar y decir lo que quiera a través de un medio? (…) De verdad, Julio César, voy a hacer una querella”, insistió.

Cuando quedaban dos minutos para que terminara Contigo en la Mañana, quien tomó la palabra fue Julio César Rodríguez el aprovechó la oportunidad de aclararle a Helhue Sukni que “nosotros sí cotejamos la historia en general, pero nunca esta persona dijo que iba a dar su nombre. Eso fue espontáneo”.

“Nosotros no quisimos ahondar en el tema porque usted no estaba acá y por eso ahora le dimos su derecho a réplica, pero usted por supuesto puede tomar todas las acciones legales que estime conveniente. Nosotros también nos acercaremos y aclararemos esto en la justicia si usted así lo desea, pero aquí Helhue tiene el micrófono para que pueda hacer su réplica”, cerró el animador.