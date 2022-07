VIDEO - Will Smith reaparece públicamente y se disculpa con Chris Rock por cachetada en los Oscar

En el video, Will Smith se disculpa tanto con Chris Rock y su familia. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 29 de julio 2022 · 13:16 hs

Cuando ya se cumplirán cinco meses desde la polémica ceremonia de los Premios Oscar, el actor Will Smith reapareció de manera pública a través de un video donde se refirió en extenso a lo ocurrido esa noche en la que golpeó a Chris Rock luego de una broma que hizo sobre la cabeza calva de su esposa, Jada Pinkett.

En el registro, publicado en sus redes sociales incluyendo YouTube, fue consultado sobre por qué no se disculpó esa misma noche con el comediante cuando recibió el premio de La Academia a Mejor Actor por su papel en King Richard, y aseguró que en ese entonces “estaba confundido en ese momento. Todo era confuso".

Posterior a eso, Smith se dirigió directament a Rock a través de las cámaras. “Me puse en contacto con Chris y el mensaje que recibió es que no está listo para hablar, y cuando lo esté, lo hará”, aseveró, agregando que “me disculpo contigo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo par hablar”.

Will Smith extendió sus palabras a la madre de Chris Rock. “Esa es una de las cosas sobre ese momento que no me di cuenta, no estaba pensando, pero muchas personas resultaron heridas en ese momento”, sostuvo.

“Así que quiero disculparme con la madre de Chris; quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock -el hermano menor de Chris-. Tuvimos una gran relación. Tony Rock era mi hombre. Esto probablemente sea irreparable”, continuó.

Reflexión

Durante su intervención en el video, que dura poco más de cinco minutos, el protagonista de Día de la Independencia y Bad Boys, comentó que en el último tiempo ha estado recreando y entendiendo “los matices y las complejidades” de lo que ocurrió la noche de los Premios Oscar.

“Puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarse en ese momento. No hay parte de mí que piense que esa es la manera óptima de manejar un sentimiento de insultos”, indicó.

Por otro lado, descartó que Jada Pinkett Smith, su esposa, fuera la persona que lo obligó a reaccionar de esa manera. Incluso, reconoció que fue él quien “tomó una decisión propia, desde mis propias experiencias, desde mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver”.

“Quiero disculparme con mis hijos y mi familia por la tensión que traje a todos nosotros”, dijo sobre el final.