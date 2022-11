VIDEOS+FOTOS - Nacho Gutiérrez comparte nuevos registros de su masivo matrimonio

Si bien la pareja ya había visitado el Registro Civil en junio pasado, decidieron celebrar su unión ante cerca de 400 invitados. INSTAGRAM NACHO GUTIERREZ

Por: Cristián Meza 21 de noviembre 2022 · 18:14 hs

Nacho Gutiérrez, reconocido conductor de TV, concretó este fin de semana su ansiado matrimonio con Rodrigo, su pareja desde hace 10 años.

Si bien la pareja ya había visitado el Registro Civil en junio pasado, decidieron celebrar su unión ante cerca de 400 invitados.

Entre los asistentes estaban Patricia Larraín, Pamela Díaz, Jean-Philippe Cretton, Francisca García-Huidobro, además de la actriz Igrid Cruz, quien las ofició de maestra de ceremonia.

Nacho Gutiérrez dio a conocer sus votos, indicando que "prometo amor incondicional, fidelidad absoluta. Prometo mantener ese trato cariñoso que marcan nuestros casi 10 años. Prometo convertirte, quizá ya lo eres, en el hombre más amado. Ojalá lo seas”.

“Prometo no cocinar, prometo no pasar la aspiradora, prometo no despertar temprano los domingos. Prometo no dejar la ropa tirada por todos lados y dejarla en el canasto... es harto”, agregó.

En redes sociales, el animador expresó: “el amor siempre debe ganar ! Esta familia les agradece los miles de mensajes que nos envían. Les comparto este reel para que celebremos juntos! Y nuevamente, infinitas gracias!”.