Vale Caballero y su vivencia con Tonka Tomicic: "Te hace sentir que no estás al mismo nivel"

Según contó Vale Caballero, Tonka Tomicic y Diego Boneta "no me hicieron sentir como que éramos iguales". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 13 de junio 2022 · 11:33 hs

Nadie que la observa en su rol de nueva capitana en El Último Pasajero, a través de las pantallas de Chilevisión, tiene dudas de que Vale Caballero disfruta intensamente su trabajo en televisión.

La influencer reconoció que en los primeros capítulos del espacio que conduce Juan Pablo Queraltó "estaba nerviosa, no sabía si lo hacía bien", pero en la entrevista que le concedió a TiempoX, también relató que hace unos años, cuando le tocó interactuar con figuras televisivas como Tonka Tomicic, Diego Boneta y Juanes, no lo pasó para nada bien.

Sobre su debut en El Último Pasajero, Vale Caballero recordó que "estaba con muela y me iban ayudando para manejar los tiempos. Y me fui soltando conforme pasaban los capítulos".

La chica habló también de sus experiencias previas en la televisión e hizo memoria de cuando le tocó tomar parte en el programa ViaX Esports: "Nunca me vi, porque no teníamos el canal en la casa. Así que verme ahora fue muy bacán. Igual estaba nerviosa".

Durante la entrevista, la influencer reveló que "siete años atrás era otra Vale Caballero. Era tímida, y con las redes tuve un proceso de amor propio, de a poco que me fui soltando".

"Mi pololo, Sami Hamoudi, me fue ayudando mucho, y siento que gracias a YouTube me solté mucho con la cámara", planteó.

También contó que años atrás había tenido algunas experiencias, unas buenas y otras no tanto, con rostros y figuras de la televisión.

Así, destacó que "me han tocado sorpresas con algunos rostros, que pensé que eran simpáticos. Pero Juanes, por ejemplo, ha sido lo máximo. Me impresionó lo simpático, a nadie trataba en menos. La Millaray (Viero) ha sido un 7, igual que Juan Pablo Queraltó. Te hacen sentir cómoda", le planteó Vale Caballero al medio.

Sin embargo, también vivió experiencia de las que aprendió, pero que no le gustaron nada: "Otros que son mucho más famosos te hacen sentir que no estás al mismo nivel", dijo al respecto.

Y fue más específica cuando le mencionaron a Tonka Tomicic y Diego Boneta. "Ellos no me hicieron sentir como que éramos iguales", aseguró.

"Me pasa con rostros de televisión tratan distinto a los que no son de su altura, que me carga cuando me toca trabajar con gente así", puso punto final al tema Vale Caballero.