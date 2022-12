Vale Roth confirma su embarazo: "Más feliz imposible"

La ex Calle 7 se mostró en septiembre pasado con su nueva pareja, el ortodoncista Miguel de la Fuente, con quien comparte su gusto por los animales y el deporte. CANAL 13

Por: Cristián Meza 02 de diciembre 2022 · 20:02 hs

Valentina Roth se valió de las redes sociales para informar que su familia sumará un nuevo integrante.

Y es que la influencer publicó una imagen en su cuenta de Instagram junto a su pareja, donde sostienen una ecografía.

"La familia de los gatos se agranda! Más feliz imposible. 3 meses @dr.migueldelafuente te amo!", fue el mensaje que compartió la ahora deportista.

La ex Calle 7 se mostró en septiembre pasado con su nueva pareja, el ortodoncista Miguel de la Fuente, con quien comparte su gusto por los animales y el deporte.

Vale Roth se mostró feliz con su embarazo, luego que hace años atrás diera cuenta de sus dificultades para poder ser madre.

“Me va a costar mucho ser mamá porque tengo el endometrio muy delgadito”, declaró, apuntando la causa de esto a su mecanismo anticonceptivo subdérmico.

“Fue un bajón… (es) una pena que te digan que será muy difícil ser madre, me duele un poco (…) pensaba serlo antes de los 30”, confesó en 2018.

A principios de noviembre, Vale Roth además dio detalles de los difíciles momentos que ha vivido durante su vida.

“Yo tuve depresión por mucho tiempo, ansiedad uff por años, vivo con eso, como que ya aprendí a vivir con eso. Ya no me dan tantas (crisis), antes no podía salir a comprar a la esquina, me daba susto, me daban crisis de pánico”, confesó Roth.

La bailarina realizó una encuesta en su Instagram, donde la mayoría de las personas que votó reconocieron haber sufrido alguna vez una enfermedad mental.

“Te apuesto que todos dejaron el tratamiento o no se trataron, porque el 91% de la encuesta dijo que sí ha tenido depresión o ansiedad, y lo dejaron por lucas. Sí o sí es un tema de lucas. El psiquiatra son 80 lucas, psicólogo 60 lucas, siempre el psiquiatra te deriva a un psicólogo, más las pastillas que te tiran. No, Dios mío, si es un palo mensual por ahí”, profundizó.