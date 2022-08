Vale Roth entrega detalles de su detención en Concón: "Con las injusticias no puedo"

Vale Roth también defendió a su pareja de las críticas surgidas en redes sociales. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 02 de agosto 2022 · 13:09 hs

Vale Roth nuevamente se refirió a la detención que protagonizó el fin de semana en la comuna de Concón, en la Región de Valparaíso.

Según se informó en ese entonces, fueron vecinos quienes denunciaron a una pareja que se encontraba orinando y mostrando los genitales en la vía pública.

Al ser fiscalizados por Carabineros, la ex participante de Aquí Se Baila habría reaccionado de forma violenta e incluso, habría amenazado a los uniformados.

Tras enfrentar su control de detención el domingo, Roth aseguró no haber golpeado a Carabineros y que incluso esto quedó probado en las cámaras de seguridad. “Verbalmente si puede que me haya exaltado”, reconoció.

En esta oportunidad, Vale Roth volvió a referirse a su detención, entregando detalles de cómo fue que sucedieron los hechos. Según explicó, todo comenzó cuando su pareja “estaba haciendo pipí, no en la playa, detrás de un auto”.

Posteriormente, cuando llegaron los funcionarios policiales, la bailarina aseguró que “nos tiraron contra un auto” y que a él “lo esposaron brígido con una fuerza inhumana, y yo con las injusticias yo no puedo”.

“Y ahí obvio, me exalté, grité cosas que no debería haber gritado y ahí me tiraron a mí, bueno después les voy a contar”, adelantó.

La defensa de Vale Roth a su pareja

A través de su cuenta de Instagram que hizo Vale Roth, también aprovechó de salir al paso de las críticas que surgieron en contra de su pololo, de quien no ha revelado su identidad.

“Antes de que hablen de mi hombrecito, ni siquiera saben qué hace, qué estudió, cuál es su profesión. Lo voy a defender. Es dentista, es ortodoncista, salió de Católica, es un puto seco, así que no hablen sin saber, por favor”, indicó.

Agregó, además, que su pareja “es un hombre muy trabajador, muy trabajador, una persona increíble, me hace muy feliz y eso es lo importante”.