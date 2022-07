Vale Roth golpeó y amenazó a un carabinero en Concón

Según Carabineros, tanto Vale Roth como su pololo estaban bajo efectos del alcohol o de alguna droga alucinógena. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 31 de julio 2022 · 14:34 hs

La bailarina Vale Roth fue detenida junto a su pareja por golpear y amenazar a un carabinero qjue terminó con un esguince cervical. Los hechos ocurrieron en la Avenida Borgoño, de Concón, Región de Valparaíso, cuando una patrulla acudió al lugar debido a una denuncia sobre la presencia de una pareja que se encontraba orinando y mostrando sus genitales en vía pública.

Al acudir al lugar, Carabineros se percató que se trataba de la bailarina y su pareja, quienes aparentemente estaban bajo efectos del alcohol o de alguna droga alucinógena, pues tenían dificultades para movilizarse, informó la policía.

Durante la detención, la bailarina empezó a emitir insultos como “pacos cul….los voy a matar a ustedes y a sus familias, los voy a hacer cag…hijos de la pe…”, dichos que fueros confirmados por la Fiscalía durante la audiencia de detención que se realizó este domingo al mediodía en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Roth también fue acusada de lanzarle una patada a la altura del cuello y por la espalda a un carabinero, causándole esguince cervical. Por el incidente fue formalizada por el delito de amenazas y atentado contra la autoridad, con lesiones de carácter menos graves. La bailarina quedó con arraigo nacional por cien días y con prohibición de acercarse a la víctima.

Hace sólo un par de días, Valentina Roth había protagonizado una polémica con Ignacia Michelson, quien la había acusado de “no tener códigos, ser mentirosa y meterse con su ex pareja”. La bailarina le aclaró que ella no estaba saliendo con su ex pololo sino que con un amigo de éste, a quien presentó en sus redes sociales. Esa presentación fue sólo una fotografía ya que no informó sobre el nombre ni tampoco lo etiquetó.