Vale Roth reveló que la despidieron de Yingo tras sufrir una crisis de pánico

Vale Roth recién durante la pandemia pudo terminar cuarto medio. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Gaspar Marull 28 de agosto 2022 · 13:44 hs

La ex integrante de Yingo, Valentina Roth, recordó que ella fue despedida del programa juvenil de Chilevisión tras sufrir una crisis de pánico. Aquel episodio de ansiedad surgió después de que le solicitaran debatir acaloradamente en vivo con su ex pareja, dinámica que se daba en ese programa.

“¡Yo estaba discutiendo con taquicardia y casi me trataron de loca y me echaron el día de mi cumpleaños, cuando cumplía 18”, contó.

Aquella declaración fue emitida por Roth durante el último capítulo transmitido de La Divina Comida, donde se refirió a la desagradable experiencia que vivió al aire, sumado a otras anécdotas que le ocurrieron mientras trabajó en la televisión.

Vale Roth también señaló que su inicio en los programas juveniles comenzó a los 15 años en Rojo, pero dos años después llegó a Yingo. “Todo mal era todo tan sexista. Tenía 17 años y con mini hasta acá (explicando que era muy corta) y tacos así (altos), era terrible”, añadió.

Esa misma incorporación temprana al mundo mediático y laboral causó que la bailarina no pudiese terminar la educación media en los plazos correspondientes.

Aún así compartió con los otros participantes de La Divina Comida que logró terminar sus estudios obligatorios durante la pandemia, “Online me encantó, era más fácil porque yo empecé con todo el tema de las crisis de pánico y no podía ir al colegio”, concluyó Roth.

“Soy muy… pucha, me entra por aquí, me sale por allá. Tengo déficit atencional brígida entonces podía estar ahí en la clase, así que solucionado, me cayó como anillo al dedo. Salí de cuarto medio, nunca es tarde”, dijo orgullosa la bailarina.

A pesar que los confinamientos fueron momentos difíciles para muchas personas, Roth aseguró que para ella fue algo positivo, “la pandemia a mí me hizo súper, sacó como mi mejor lado”, finalizó Roth.