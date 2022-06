Vanesa Borghi: Pensé en ser monja, “hasta que me empezaron a gustar los chicos”

La presentadora trasandina antes de entrar al mundo del espectáculo considero ser monja. ARCHIVO/AGENCIAUNO

25 de junio 2022

Vanesa Borghi cuando pequeña tenía un sueño que dista bastante a lo que se dedica hoy, ser “hermana”. A pesar que aseguró que fue una fantasía de pequeña, a los 15 años se dio cuenta que le empezaron a gustar los jóvenes de sexo opuesto.

Borghi afirmó en el programa Pero Con Respeto de CHV que asistió a colegios que eran muy religiosos y le enseñaban valores que a ella le hacían mucho sentido. “Íbamos a distintas provincias, construimos iglesias e íbamos a darle una palabra de aliento a la gente”, contó.

Para ella, el estar en contacto con las personas de distintas partes de Argentina realizando acciones donde sentía que ayudaba al prójimo, fue lo que le atrajo de dedicarse a ser monja. “Más allá de lo que era la Biblia en sí, porque yo respeto todas las religiones, y hoy en día creo que soy mucho más abierta que lo que era cuando era chica, pero lo lindo era poder ayudar al otro“, mencionó la presentadora de televisión a Julio César Rodríguez.

La ex animadora de Morandé con Compañía destaca que la acción social la hacía tan feliz que por eso pensó en consagrarse e incorporarse oficialmente a la Iglesia Católica, “Y eso me gustaba tanto y me llenaba tanto, que me movía, y yo dije ‘por qué no seguir ayudando y ser monja’, lo veía como una opción. Pero bueno, parece que no“, sentenció Vanesa Borghi que terminó viajando al otro lado de la cordillera, desde Argentina, para hacer carrera televisiva en Chile.

En el programa Borghi también se refirió a su actual relación con Kike Morandé, indicando que “no pesca mucho" el teléfono.

“Está muy relajado allá en el campo. Qué le importa tanto el celular. Ha trabajado toda su vida, ahora tiene que disfrutar de su familia, de sus nietos”, cerró.