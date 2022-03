Vasco Moulian confirma su salida de Zona de Estrellas y desmiente a Sergio Rojas: "Ojo con la mentira"

Vasco Moulian estuvo alrededor de un año en el panel de Zona de Estrellas. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

21 de Marzo 2022

Fue el pasado viernes cuando el portal Glamorama anunciaba la salida de Vasco Moulian de Zona de Estrellas después de un año, donde se desempeñó como panelista. Según detallaron, la decisión vino por parte del actor, quien buscaba dedicarse de lleno a su obra El Extraordinario Tarzán.

A días de ello, el ex ejecutivo de televisión conversó con EL DÍNAMO, donde confirmó que su decisión se basó, principalmente, en el poco tiempo que tenía al estar en dos frentes. “Me dio un cargo de conciencia tremendo, sobre todo con mi salud”, dijo de entrada.

“Me estaba volviendo loco porque estaba ensayando de 8:30-9:00 hasta las 14:00 horas, no almorzaba, me iba al programa y… complicado, estaba sobrepasado”, reconoció.

Sobre esto último, sostuvo que el estar trabajando en dos lugares hace que “terminas haciendo dos pegas más o menos, en vez de hacer una bien. Me dolió bastante, no fue una cuestión que uno diga qué rico, sino que lo pasaba muy bien”.

Vasco Moulian también se refirió al rol de “villano” que asumió en Zona de Estrellas, un personaje que terminó pasándole la cuenta, asegurando que “te echas a harta gente encima”.

“Mirándolo un poco más frío, asumí un rol donde nunca quise ser coral, entonces muchas veces el personaje se comía al ser humano y tenía que ser un poco más exagerado. Estos tipos de programa de espectáculo o farándula, siempre tiene que haber alguien que lleve la contra, sino una fomedad tremenda escuchar a cinco personas diciendo lo mismo”, indicó

Además, reconoció que todo esto también influyó en su decisión de salir del programa de farándula, porque “mis socios del teatro no tienen por que bancarse que esta gente me tenga mala, así que también es por ahí. Pero siempre tranquilo, los hecho de menos”.

“Bufón rasca”

Durante la noche de este domingo, en Que Te Lo Digo, Sergio Rojas abordó la salida de Vasco Moulian de Zona de Estrellas y reveló que lo sería los reales motivos de su renuncia. En dicha plataforma, aseguró que “habría tenido muchos problemas a nivel personal, tanto con la línea editorial del programa como con algunos panelistas”.

De hecho, indicó que “con Manu González peleaban a diario, pasó lo mismo con Mariela Sotomayor”, agregando que “era súper complicado trabajar con él porque el nivel de odiosidad al que había llegado era demasiado grande”.

“De dirección le decían Basta Vasco, no sigas con ese tema, déjate de hablar de ese personaje y él no hacía caso, era incontrolable en términos editoriales, así que entiendo que el equipo está descansado con la partida de Vasco Moulian, hay gente que está tranquila porque va a poder desarrollar su trabajo de mejor manera y eso es impagable, el trabajar tranquilo y no con una persona que se le arrancan los enanos”, añadió.

Ante esta situación, Vasco Moulian dejó en claro que todo el equipo de Zona de Estrellas le envió “lindos” mensajes una vez que conocieron su decisión.

“Me escribió Manu, Marito Velasco, la Cecilia (Gutiérrez), la Raquel (Argandoña) la amo, yo creo que uno de los motivos por los que llegó era porque estaba yo; Joche (Bibbó) nos hicimos amigos, me hizo conocer lugares alucinantes de la noche, bellos, lindos”, comentó.

En esa misma línea, descartó una mala relación con Manu González, asegurando que “me mando un mensaje muy lindo”.

“Todos me mandaron mensajes muy lindos, yo creo que contestarle a Sergio Rojas es contestarle a un bufón rasca, como que no me dan ganas de referirme a él. Sergio hace su pega y lo entiendo, está bien y es su pega, lo hace bien ahí, desde ahí, siempre y cuando no sobrepase la barrera que todos hemos pasado, pero hay que tener ojo con la mentira. Fue bien impresionante el cariño”, sostuvo.

Por último, insistió en que “no sé con quién podría haberme llevado mal si mi personaje era el malo y siempre tuve que enfrentarlo”.

Además, reconoció sentirse “responsable del éxito que fue tomando el programa porque desde que me llamaron solo fuimos creciendo y lamentablemente no pude seguir, sino lo hubiese hecho feliz, estaba súper contento. En mi mundo sin duda que tengo que saber priorizar, si tengo 50 años, estar en dos frentes no podía”.