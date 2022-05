"Váyanse a la mier...": Sergio Rojas denunció que ha recibido llamados para silenciarlo

Sergio Rojas transmite a través de Instagram su programa Que Te Lo Digo. INSTAGRAM.

18 de mayo 2022 · 10:32 hs

El periodista Sergio Rojas utilizó su cuenta de Instagram para realizar un duro descargo, luego de haber recibido mensajes y llamados que buscaban silenciarlo, particularmente por el rol que cumple con su programa online Que Te Lo Digo.

“He recibido algunos llamados y algunos mensajes, por algunos de mis dichos emitidos en las últimas horas, en los últimos días, recomendándome que no hable de ciertas personas, recomendándome que no me involucre con tal o cual porque es amigo de no sé quién, o porque van a venir del staff de abogados de no sé dónde, o que podría verme expuesto a algún tipo de sanciones o de reprimendas”, expuso el también panelista de Me Late Prime.

En ese sentido, argumentó con que “si Nicolás López existe es porque muchas veces, y esto en todos los trabajos, existe miedo de alzar la voz, existe miedo de hablar de tal o cual porque es primo, hermano o pariente, o porque goza de la impunidad de algunos grupos o personas de poder”.

“Pero ciertamente en mi caso la respuesta es solo una: Váyanse un ratito a la mierda. Por eso aprendí a agarrar la escoba y una pala, por eso aprendí a ganarme la plata de otras formas. Porque entendía que en este medio, llamados medios de comunicación, iban a existir esos llamados, iban a existir esas formas de intentar callar la voz de la verdad o la voz de la información”, manifestó.

Sergio Rojas dejó en claro que “nunca en la vida he seguido este tipo de patrones” y que por eso “no soy amigo de los personajes de la tele, no voy de invitado a los programas, porque el resto de famosillos o rostrillos no quieren compartir conmigo”.

“La verdad es que no me interesa ser parte de ningún tipo de grupo de gente que se adula entre sí, que se cubre ese tipo de acciones”, insistió.

Por último, planteó que “para que Nicolás López exista, había mucha gente que lo permitió porque calló por temor, por hacerse el hueón, en buen chileno… La verdad es que yo no soy una de esas personas”.

“Agradezco a aquellos que se han tomado el atrevimiento de incitarme a no hablar de algunas personas o a no hacer noticia develando actos que me parecen importantes que la audiencia lo sepa. Para eso existe el Que Te Lo Digo, justamente porque tiene la libertad de tocar temas que sé que en otras partes no, que en otras partes hay personajes que no se tocan por ser quienes son, por ser amigos de quienes son o para evitarse ciertos problemas. A esas personas les vuelvo a repetir con todo el amor del mundo, váyanse a la conch…”, cerró.