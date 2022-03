Video muestra a Jada Pinkett Smith riéndose tras la agresión de Will Smith a Chris Rock

Compartir











Por: Gabriela Romo 31 de Marzo 2022 · 16:22 hs

Cuatro días han pasado desde que Will Smith golpeó a Chris Rock durante la gala de los Oscar y un nuevo video se viralizó en las redes sociales.

Esta vez se observa cómo reaccionó Jada Pinkett Smith, la esposa del protagonista de "Hombres de Negro", luego que el actor agrediera a su colega sobre el escenario por burlarse de ella con una innecesaria broma sobre la alopecia que padece.

Rock comparó a Jada con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane", lo que desató un ataque de ira en Will Smith, quien si bien en un primer momento se rió por el comentario, luego de ver la reacción de su esposa no dudó en levantarse de su asiento y golpear al humorista.

“Oh wow. Will Smith me acaba de dar una paliza”, dijo Rock desde el escenario.

Hasta el momento, sólo se conocía lo visto por las transmisiones oficiales de la ceremonia. Sin embargo, a través de TikTok una nueva toma comenzó se hizo viral al mostrar la reacción de Jada durante la agresión.

El registro, que fue compartido por el comediante y actor Michael Rapaport, muestra a la actriz de Matrix y Magic Mike XXL inclinándose hacia adelante, a lo que parece reír tras ver que su esposo que se aleja de Chris Rock luego de golpearlo.

A pesar de ello, y tras escuchar a Smith gritar, la actriz cambia su postura y mira fijamente al escenario.

“La gente decía que Will Smith estaba protegiendo a Jada, ¿por qué Jada no estaba protegiendo a Will de arruinar literalmente toda su carrera? Mi esposa habría estado regañándome antes de que pudiera llegar a mi asiento por hacer una burla de mí mismo y de nuestra familia”, escribió Rapaport junto con compartir el video.