Viñuela recordó coqueta anécdota con Catalina Palacios que marcó récord de rating en Mekano

31 de octubre 2022

La carrera televisiva de José Miguel Viñuela estuvo marcada sin duda alguna por el exitoso paso que tuvo por el recordado programa juvenil Mekano, el cual fue un hito en la televisión chilena. Desde 1997 hasta 2005, Viñuela estuvo a cargo de animarlo en compañía de varios jóvenes que hoy en día siguen en televisión o simplemente se dedicaron a otras cosas lejos de la pantalla.

Respecto a ese punto en particular, este domingo Cecilia Bolocco durante la emisión del capítulo de Todo por Ti de Canal 13, le recordó al también locutor radial el impacto que tenía en la televisión el programa Mekano. "Ustedes marcaban 50 puntos en la tarde, jugaban a una cuestión de la gomita", dijo sobre una de las secciones más pedidas por el público, el intercambio de una gomita a través de la boca.

Y al hablar de eso, José Miguel Viñuela, que hoy en día se prepara para retornar a las pantallas a través de la señal de TV+, contó una coqueta anécdota que vivió junto a Catalina Palacios. "¿Sabes con qué marcamos 52 puntos? Con una gomita", le narró el comunicador a Cecilia Bolocco.

Rating histórico

Sobre quiénes eran los protagonistas de esa gomita que marcó unos históricos 52 puntos de rating, Viñuela afirmó que se trataba de él y la ex conductora de Yingo. “Me tocó, me eligieron a mí”, afirmó el ex conductor de Mucho Gusto. Entonces la animadora del nuevo programa de Canal 13 le preguntó sin escrúpulos: “¿Te gustaba la Cata Palacios?”, a lo que Viñuela contestó que "yo creo que en una época me atraía. No nos dimos un beso, pero hicimos la gomita".

El nuevo programa de José Miguel Viñuela

Tras el episodio del corte de pelo a un camarógrafo, la carrera televisiva de José Miguel Viñuela estuvo en stand by debido a que fue blanco de las críticas por el acto realizado en una emisión de Mucho Gusto.

Tras un par de años de no estar en un rol protagónico, Viñuela animará el nuevo programa de TV+, Tal cual, espacio que compartirá junto a Raquel Argandóña y que parte este próximo 7 de noviembre.