Visita de Marco Enríquez-Ominami al Mucho Gusto indignó a Paty Maldonado: "Una sinvergüenzura"

03 de noviembre 2022

La opinóloga Patricia Maldonado no dudó calificar como una "sinvergüenzura" la visita que realizó el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami al Mucho Gusto, donde su esposa, Karen Doggenweiler, las oficia de coanimadora junto al periodista José Antonio Neme.

Fue en su streaming vía YouTube junto a Catalina Pulido, Las Indomables, que la ex panelista del matinal de Mega dio a conocer su enorme molestia por la presencia del político en el programa en que trabaja su esposa y, en ese sentido, apuntó que "ella no podría decirle a su marido 'no estoy de acuerdo'. ¿Cómo su señora lo va a desautorizar?", planteó.

En el espacio que comparte con Catalina Pulido, la ex cantante del pelo morado se refirió a la tribuna que le otorgó el Mucho Gusto a el ex diputado para que analizara la elección de Lula da Silva como próximo presidente de Brasil.

"Hoy veía en la televisión a Marco Enríquez-Ominami hablando de lo de Brasil", partió contando la opinóloga en el streaming.

Y de inmediato metió el dedo en la llaga al recordar que el esposo de Karen Doggenweiler "estuvo metido en un problema con los aviones que le pasaba Lula da Silva, en negocios que yo no puedo hablar, porque no entiendo ese tipo de negocios", planteó en Las Indomables.

"Estoy tan acostumbrada a trabajar de forma decente, por la cresta", indicó la conductora del programa. Y luego, aunque la justicia de su país lo declaró inocente, no dudó en calificar a presidente electo de Brasil de "delincuente".

El papel de Karen Doggenweiler

Apuntó luego a que una situación como la ocurrida es muy poco transparente, porque era evidente que la conductora del programa no iba a cuestionar en la televisión abierta lo manifestado por su esposo.

"Yo decía, cómo un individuo va a un canal como Mega, donde su mujer es una de las animadoras", planteó Patricia Maldonado.

Argumentó que aquello dejó a Karen Doggenweiler "limitada a no dar opinión, porque no puede dar opinión, aunque me diga lo contrario. Ella no podría decirle a su marido 'no estoy de acuerdo'. ¿Cómo su señora lo va a desautorizar?", planteó la ex cantante.

"¿Qué está pasando en la televisión? Va un individuo como Ominami, que no le ha trabajado un día a nadie. Yo no puedo creer que esto esté pasando. La televisión perdió el norte hace mucho rato", reflexionó a continuación.

En ese sentido, para ella no cabe duda que "las plataformas y canales más pequeños, como TV+ o Zona Latina, son los que la llevan".

"Para mí lo que ocurrió hoy fue una sinvergüenzura . Con el cariño que le tengo a Mega, lo digo de corazón, han cometido grandes errores, pero el de hoy fue garrafal ", cerró su lapidaria opinión.